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Haberler Ekonomi 1.5 milyon SGK'lıya erken emeklilik netleşti! Primi eksik olan EPT'lilere son 19 gün avantajı geldi! 2000 s. sigortalılar da EYT'li sayılacak! İHYA, borçlanma, 12 aylık staj sigortası...

1.5 milyon SGK'lıya erken emeklilik netleşti! Primi eksik olan EPT'lilere son 19 gün avantajı geldi! 2000 s. sigortalılar da EYT'li sayılacak! İHYA, borçlanma, 12 aylık staj sigortası...

EYT ile milyonlarca kişi emekli olmaya hak kazandı. Emeklilik için eksik primini tamamlamak isteyenlere önemli bir ikaz geldi. Borçlanma ve İHYA ile eksik primler tamamlanırken, asgari ücrete yapılacak ara zamla ödemeler yükselecek. Bu kapsamda ay sonuna kadar başvuru yapan daha az ödeme yapmış olacak. Peki, Eksik prim nasıl tamamlanır? İşte erken emekli olma yolları...

takvim.com.tr
13.06.2023 18:02 - Son Güncelleme: 13.06.2023 18:02
1.5 milyon SGK’lıya erken emeklilik netleşti! Primi eksik olan EPT’lilere son 19 gün avantajı geldi! 2000 s. sigortalılar da EYT’li sayılacak! İHYA, borçlanma, 12 aylık staj sigortası...

Düzenleme kapsamında prim ve yıl şartını tamamlayan EYT'liler emekli aylığını alırken, eksik süreleri olanların yardımına borçlanma, ihya yetişiyor. Yapılandırma düzenlemesi de prim kazandırıyor. Ödemeler için bu ay sonuna kadar başvurmak oldukça avantajlı oluyor. İşte merak edilenler...

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1.5 milyon SGK’lıya erken emeklilik netleşti! Primi eksik olan EPT’lilere son 19 gün avantajı geldi! 2000 s. sigortalılar da EYT’li sayılacak! İHYA, borçlanma, 12 aylık staj sigortası...

Asgari ücrete yapılacak ara zam, bazı gelirlerin yanı sıra ödemelere de yansıyacak.

1.5 milyon SGK’lıya erken emeklilik netleşti! Primi eksik olan EPT’lilere son 19 gün avantajı geldi! 2000 s. sigortalılar da EYT’li sayılacak! İHYA, borçlanma, 12 aylık staj sigortası...

Primlerin yanı sıra borçlanma ve ihya için yapılacak ödemeler de artacak.

1.5 milyon SGK’lıya erken emeklilik netleşti! Primi eksik olan EPT’lilere son 19 gün avantajı geldi! 2000 s. sigortalılar da EYT’li sayılacak! İHYA, borçlanma, 12 aylık staj sigortası...

Bu nedenle hesaplı borçlanma ya da ihya planlayanların bu ay sonuna kadar başvurması gerekecek.

1.5 milyon SGK’lıya erken emeklilik netleşti! Primi eksik olan EPT’lilere son 19 gün avantajı geldi! 2000 s. sigortalılar da EYT’li sayılacak! İHYA, borçlanma, 12 aylık staj sigortası...

DOĞUM VE ASKERLİKTE DURUM
Borçlanmada en düşük ve en yüksek tutarlar asgari ücrete göre belirleniyor.

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