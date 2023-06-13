1.5 milyon SGK’lıya erken emeklilik netleşti! Primi eksik olan EPT’lilere son 19 gün avantajı geldi! 2000 s. sigortalılar da EYT’li sayılacak! İHYA, borçlanma, 12 aylık staj sigortası...

Düzenleme kapsamında prim ve yıl şartını tamamlayan EYT'liler emekli aylığını alırken, eksik süreleri olanların yardımına borçlanma, ihya yetişiyor. Yapılandırma düzenlemesi de prim kazandırıyor. Ödemeler için bu ay sonuna kadar başvurmak oldukça avantajlı oluyor. İşte merak edilenler...