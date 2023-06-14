2000-2008-2011 sigorta + Kadın-erkek 50-51-55 yaş indirimiyle emeklilik fenerini yakacak! 2 yıldan az 4 yıldan fazla...

EYT ile 5 milyona yakın vatandaş emekli olurken diğerleri ise şartları tamamladığında emekli olabilecek. Bilindiği üzere 8 Eylül 1999 öncesinde normal emekliliğin dışında 3600 günle yani kısmi emeklilik şartları da bulunuyordu. 2000 sonrası sigortalılar ise kısmi yaştan emekli olabilmek için şartlarda düzenleme yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Peki, kısmi emeklilik şartları neler, değişecek mi? 50-55 yaşla emeklilik mümkün olacak mı? İşte merak edilenler haberimizde...