2000-2008-2011 sigorta + Kadın-erkek 50-51-55 yaş indirimiyle emeklilik fenerini yakacak! 2 yıldan az 4 yıldan fazla...
Kısmi emeklilik konusu, son açıklamalarla birlikte hızla gündemde yerini aldı ve vatandaşlar arasında büyük ilgi uyandırdı. Yeni emeklilik sistemiyle ilgili yapılan açıklamalar, kısmi emeklilik formülleri üzerinde de tartışmaların yoğunlaşmasına neden oldu. Bu çerçevede, yaş şartının düşürülmesiyle kısmi yaştan emeklilik imkanı gündemde öne çıkmaktadır. İşte detaylar...
14.06.2023 09:25 - Son Güncelleme: 14.06.2023 09:25
EYT ile 5 milyona yakın vatandaş emekli olurken diğerleri ise şartları tamamladığında emekli olabilecek. Bilindiği üzere 8 Eylül 1999 öncesinde normal emekliliğin dışında 3600 günle yani kısmi emeklilik şartları da bulunuyordu. 2000 sonrası sigortalılar ise kısmi yaştan emekli olabilmek için şartlarda düzenleme yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Peki, kısmi emeklilik şartları neler, değişecek mi? 50-55 yaşla emeklilik mümkün olacak mı? İşte merak edilenler haberimizde...
Bazı sigortalılar için kısmi yani yaştan emeklilik imkanı bulunuyor. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan SSK'lı EYT'lilerde kısmi emeklilik için üç şart bulunuyor.