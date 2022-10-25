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Haberler Ekonomi 15 gün içinde PTT'den 1150 TL ödeme! Aile Bakanlığı duyurdu: TC'si 0,2,4,6,8 olanlara karşılıksız nakit para! On iki ay boyunca...

15 gün içinde PTT'den 1150 TL ödeme! Aile Bakanlığı duyurdu: TC'si 0,2,4,6,8 olanlara karşılıksız nakit para! On iki ay boyunca...

Dar gelirli ailelere devlet tarafından birçok alanda yardım sağlanıyor. Bunlar arasında kira yardımı oldukça rağbet görüyor. Özellikle Aile Bakanlığı tarafından yapılan destek ödemeleri dar gelirli ailelere can suyu oluyor. Elektrikten doğalgaza ve çocuk yardımına kadar birçok alanda destek miktarları artırıldı. Bakanlık daha önce de kirasını ödemekte güçlük çeken ihtiyaç sahibi vatandaşlara ödemesi başlatıldığını da duyurdu. 715 TL ile 1150 TL arası kira desteği verilecek. İşte detaylar...

takvim.com.tr
25.10.2022 21:20 - Son Güncelleme: 25.10.2022 21:20
15 gün içinde PTT’den 1150 TL ödeme! Aile Bakanlığı duyurdu: TC’si 0,2,4,6,8 olanlara karşılıksız nakit para! On iki ay boyunca...

Dar gelirli olan ve kirasını ödemeyen vatandaşlara devlet tarafından kira yardımı geliyor. Devlet tarafınca sağlanan pek çok farklı olanak yer almaktadır. Peki, kira yardımından kimler yararlanacak? İşte detaylar!

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15 gün içinde PTT’den 1150 TL ödeme! Aile Bakanlığı duyurdu: TC’si 0,2,4,6,8 olanlara karşılıksız nakit para! On iki ay boyunca...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni sosyal yardım paketinin detaylarını paylaştı.

15 gün içinde PTT’den 1150 TL ödeme! Aile Bakanlığı duyurdu: TC’si 0,2,4,6,8 olanlara karşılıksız nakit para! On iki ay boyunca...

Buna göre, başlangıçta 450-650 lira olan destek ödemesi tutarı 850-1.250 liraya yükseltildi. Ayrıca, çocuklara ilişkin yardım ile doğalgaz ve elektrik destek miktarları da artırıldı.

15 gün içinde PTT’den 1150 TL ödeme! Aile Bakanlığı duyurdu: TC’si 0,2,4,6,8 olanlara karşılıksız nakit para! On iki ay boyunca...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından daha önce yapılan açıklamada, ihtiyaç sahiplerine destek ödemelerinin başladığı duyuruldu.

15 gün içinde PTT’den 1150 TL ödeme! Aile Bakanlığı duyurdu: TC’si 0,2,4,6,8 olanlara karşılıksız nakit para! On iki ay boyunca...

Bakanlığın doğrultusunda kira yardımı hizmeti adı altında başvuran herkese belli şartlar sağlandığında karşılıksız olacak.

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