Togg ne zaman satışa çıkacak? Fiyatı ne kadar olacak? Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’tan Türkiye'nin yerli otomobili ile ilgili önemli açıklamalar…
Türkiye'nin yerli otomobili Togg 29 Ekim'de seri üretime başlayacak. Tarihi güne doğru yaklaşılırken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Togg'a ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Togg'un satış tarihi için Mart ayını işaret eden Bakan Varank, 'Fiyatı ne kadar olacak?' sorusuna da değindi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, katıldığı canlı yayın pogramında TOGG hakkında önemli bilgiler verdi. TOGG'un fiyatıyla ilgili konuşan Bakan Varank, C segment araçlarla rekabet edecek bir fiyatta olacağının altını çizdi.
TOGG'un 29 Ekim'de seri üretime geçeceğini belirten Varank, "TOGG ne zaman satışa çıkacak?" sorusuna da mart ayını işaret ederek yanıt verdi.
Bakan Varank'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:
Biz aslında Türkiye'nin milli projelerinin, teknolojik projelerinin siyasetin malzemesi yapılmasını istemiyoruz. Bu manada Türkiye'nin Otomobili projesini, otomotiv endüstrisini çağ atlatacak proje olarak görüyoruz. Biz bu tavır içinde iken, CHP lideri ve İYİ Parti liderini davet etmemiz gerektiğini düşündük.
"GELSİNLER BU GURURU BERABER YAŞASINLAR"
Sadece onları değil CHP ve İYİ Partili milletvekillerini de davet ettik. Gelsinler bu gururu beraber yaşasınlar. Cumhuriyetimizin 99. yılını kutladığımız bugün de şahitlik etsinler istedik. Gerçekten gösterdikleri hoş bir tavır değil. Daha önce şirkete sorduk, 'davet etmek ister misiniz' diye. Onlar da 'sayın bakanım sizin davet etmeniz daha şık olur' dediler. Kendilerine davetiyeyi gönderdik. Bu işin siyasi tarafı yok ama kendileri bu işi siyasi görüyor olabilirler. Daha önce Kılıçdaroğlu'nun sözleri var, 'Bir araç tanıttılar, nerede üretiyorsunuz, fabrikası nerede' dendi. Şirket bütün adımlarını attı. Araç tanıtıldı, fabrikanın temelleri atıldı. Seri üretimin yapılacağı kampüsün inşaatı tamamlandı.
Deneme üretimleri başladı. Cumartesi günü banttan inmiş araçları sayın Cumhurbaşkanımız tanıtmış olacak. Seri üretimden çıkmış aracın hemen satılması anlamına gelmiyor. Siz Avrupa pazarında bu aracı satmak istiyorsanız tip onayı almanız gerekiyor. Seri üretim bandından çıkmış araçlar tip onayı testlerine gidecekler.