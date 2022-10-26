1992-1993-1997-2000-2005-2007-2009 sigortası olana erken EMEKLİLİK! Bu kişiler EYT beklemesin! EYT’li olmayana yılbaşı talihi kondu!

Pek çok çalışan erken yaşta emekli olup, rahat etmenin hayalini kuruyor. Erken yaşta emekli olabilmek amacıyla birtakım yollar bulunuyor. 1999 öncesi sigorta başlangıcı olanlar dikkat! 9 Eylül 1999'dan sonra emeklilik şartları erkekler amacıyla 60 yaş ve 7 bin güne çıktı. Yani 10 Eylül 1999'da işe giren birisi amacıyla şartlar böyle. Ancak 1999'dan önce askerlik yapmışsa birkaç günlük borçlanma ile yaş şartını 58'e, primi de 5900'e düşürerek 2 sene kazanabilir. İşte EYT'den önce erken emekli olmanın yolları haberimizde!