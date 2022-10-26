1992-1993-1997-2000-2005-2007-2009 sigortası olana erken EMEKLİLİK! Bu kişiler EYT beklemesin! EYT'li olmayana yılbaşı talihi kondu!
EYT kapsamında olmayandalar ne zaman erken emekli olacağını merak edip araştırıyor. Milyonlarca çalışan erken emekli olma yollarını araştırıyor. Emekli olmak için, sigorta başlangıç tarihinize göre sizden istenen prim gün sayınızı ve yaş haddini doldurmanız gerekmektedir. Emeklilik hesaplaması yapılırken yaşa, sigorta balangıç gününe ve prim sayısına ilgi edilmektedir. İşte detaylar...
26.10.2022 12:37 - Son Güncelleme: 26.10.2022 12:37
Pek çok çalışan erken yaşta emekli olup, rahat etmenin hayalini kuruyor. Erken yaşta emekli olabilmek amacıyla birtakım yollar bulunuyor. 1999 öncesi sigorta başlangıcı olanlar dikkat! 9 Eylül 1999'dan sonra emeklilik şartları erkekler amacıyla 60 yaş ve 7 bin güne çıktı. Yani 10 Eylül 1999'da işe giren birisi amacıyla şartlar böyle. Ancak 1999'dan önce askerlik yapmışsa birkaç günlük borçlanma ile yaş şartını 58'e, primi de 5900'e düşürerek 2 sene kazanabilir. İşte EYT'den önce erken emekli olmanın yolları haberimizde!
Türkiye'de ayda yaklaşık 100 bin kişiye emekli aylığı bağlanırken, milyonlarca çalışan erken emeklilik formülleri arıyor.