%15 EK ZAM NETLEŞİYOR! SSK, Bağkur, EYT’liye 9.228 TL, Memura 12.632 TL maaş! TÜİK verisiyle 6 aylık Temmuz 2023 enflasyon farkı! 7.500 üstü maaş alanlar...

Temmuz ayında emekli ve memurlara yapılacak olan zam oranları oldukça merak ediliyor ve öncesinde bilgi sahibi olmak isteyenler araştırmalarını hızlandırıyor. Gelen enflasyon verileriyle temmuz maaş zammı yavaş yavaş şekillenirken ek artış konusu da netleşmeye başlıyor. Enflasyon oranlarına göre yapılan temmuz maaş zammına ilişkin detaylar haberimizde...