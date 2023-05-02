%15 EK ZAM NETLEŞİYOR! SSK, Bağkur, EYT'liye 9.228 TL, Memura 12.632 TL maaş! TÜİK verisiyle 6 aylık Temmuz 2023 enflasyon farkı! 7.500 üstü maaş alanlar...
Emekli ve memurlar merakla Temmuz zammını bekliyor. Memurların ve emeklilerin Temmuz zammına refah payı eklenmesi için kollar sıvandı. Maaşı 7 bin 500 liradan fazla olan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de ek artış hazırlığı masaya geldi. Öte yandan gözler 4. veri için TÜİK'e kilitlenmişti. Nisan ayı enflasyon rakamları 3 Mayıs tarihinde saat 10.00'da TÜİK tarafından belli olacak. Bu oranla birlikte geriye yalnızca 2 veri kalacak. Peki, temmuzda emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? 4 aylık enflasyon maaş farkı ne kadar oldu? İşte hesaplamalar haberimizde!
Temmuz ayında emekli ve memurlara yapılacak olan zam oranları oldukça merak ediliyor ve öncesinde bilgi sahibi olmak isteyenler araştırmalarını hızlandırıyor. Gelen enflasyon verileriyle temmuz maaş zammı yavaş yavaş şekillenirken ek artış konusu da netleşmeye başlıyor. Enflasyon oranlarına göre yapılan temmuz maaş zammına ilişkin detaylar haberimizde...
Emekli ve memur zammı 6 aylık enflasyon rakamlarının netleşmesi ile refah payı olmadan kesinleşecek. Enflasyon rakamları sonrası refah payı devreye girecek ve emekli ve memur Temmuz zammı yükselecek.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EMEKLİ VE MEMURA EK ZAM MÜJDESİ GELDİ
Memur-Sen Genel Kurulu'nda işçilerin 1 Mayıs bayramını kutlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan burada yaptığı konuşmasında peş peşe müjde verdi. Erdoğan, 'Seçimden sonrası müjdem var' sözüyle 7500 TL üzerinde alan emekliler için gelirleri artırıcı düzenlemeler yapılacağını ve memura ek zam verileceğini açıkladı. Erdoğan, enflasyon üzerinde artışlarla alım gücünün artırılacağına işaret etti.
EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI VE REFAH PAYI İLE MAAŞLAR ARTACAK
Başkan Erdoğan'ın "Seçimden sonra yeni Meclis'in yasama faaliyetlerine başlamasıyla 7500 liranın üzerinde emekli maaşı alanları sevindirecek haberi milletimizle paylaşacağız. Temmuzda enflasyon farkı yanında, refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız. Memurlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yine tutacağız" sözleri dikkat çekti.
ASGARİ ÜCRET, EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI...
Seçim sonrası yeni dönemde sosyal devlet anlayışının daha da güçlendirilmesi için çalışaklarını belirten Başkan Recep Tayyip Erdoğan, enflasyonun sabit gelirliler üzerindeki tahribatının ortadan kaldırılması için asgari ücret, emekli ve memur zammı başta olmak üzere düzenlemeler yapılacağını bildirdi.