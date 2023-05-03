Milyonlara yeni maaş! Bakan Bilginden flaş açıklama! Ekmekliye ve asgari ücretliye zam hazırlığı? Kim ne kadar alacak?

Biz en düşük emekli aylığını 7 bin 500 lira yapınca onların da maaşı 7 bin 500 lira oldu ama 6 bin-7 bin maaşı olanlar da var. Kademeli olarak farklılaşmış yansıtma oranlarıyla onları dikkate alan bir değerlendirmeyi temmuz ayında yapacağız." diye konuştu.