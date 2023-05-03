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Milyonlara yeni maaş! Bakan Bilginden flaş açıklama! Ekmekliye ve asgari ücretliye zam hazırlığı! Kim ne kadar alacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Maaşı 7 bin 500 liranın üzerinde olan emeklilerin durumuyla ilgili soru üzerine Bilgin, "Aslında biz, bu çalışmayı tamamlamıştık. Dosya dosya Meclis'e intikal ettirdiğimiz konular vardı fakat depremden sonra bunların bazıları yarım kaldı. Son hazırlıklarımızdan biri de 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan, 7 bin 500-10 bin, 10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin ve 20 bin üzeri. Bunlara kademeli bir zam planlamıştık. Bunları inşallah temmuz ayında uygulamaya sokacağız." yanıtını verdi.

03.05.2023 01:24 - Son Güncelleme: 03.05.2023 01:27
Milyonlara yeni maaş! Bakan Bilginden flaş açıklama! Ekmekliye ve asgari ücretliye zam hazırlığı? Kim ne kadar alacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinden bu yıl faydalanabilecek 2 milyon 200 bin kişiden 1 milyon 800 bininin başvuru yaptığını, yaklaşık bir milyon kişinin işlemlerinin tamamlandığını bildirdi.

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Milyonlara yeni maaş! Bakan Bilginden flaş açıklama! Ekmekliye ve asgari ücretliye zam hazırlığı? Kim ne kadar alacak?

AK Parti Ankara milletvekili adayı Bilgin, katıldığı canlı yayında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Milyonlara yeni maaş! Bakan Bilginden flaş açıklama! Ekmekliye ve asgari ücretliye zam hazırlığı? Kim ne kadar alacak?

Maaşı 7 bin 500 liranın üzerinde olan emeklilerin durumuyla ilgili soru üzerine Bilgin, "Aslında biz, bu çalışmayı tamamlamıştık. Dosya dosya Meclis'e intikal ettirdiğimiz konular vardı fakat depremden sonra bunların bazıları yarım kaldı.

Milyonlara yeni maaş! Bakan Bilginden flaş açıklama! Ekmekliye ve asgari ücretliye zam hazırlığı? Kim ne kadar alacak?

Son hazırlıklarımızdan biri de 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan, 7 bin 500-10 bin, 10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin ve 20 bin üzeri. Bunlara kademeli bir zam planlamıştık. Bunları inşallah temmuz ayında uygulamaya sokacağız." yanıtını verdi.

Milyonlara yeni maaş! Bakan Bilginden flaş açıklama! Ekmekliye ve asgari ücretliye zam hazırlığı? Kim ne kadar alacak?

Biz en düşük emekli aylığını 7 bin 500 lira yapınca onların da maaşı 7 bin 500 lira oldu ama 6 bin-7 bin maaşı olanlar da var. Kademeli olarak farklılaşmış yansıtma oranlarıyla onları dikkate alan bir değerlendirmeyi temmuz ayında yapacağız." diye konuştu.

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