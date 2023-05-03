Milyonlara yeni maaş! Bakan Bilginden flaş açıklama! Ekmekliye ve asgari ücretliye zam hazırlığı! Kim ne kadar alacak?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Maaşı 7 bin 500 liranın üzerinde olan emeklilerin durumuyla ilgili soru üzerine Bilgin, "Aslında biz, bu çalışmayı tamamlamıştık. Dosya dosya Meclis'e intikal ettirdiğimiz konular vardı fakat depremden sonra bunların bazıları yarım kaldı. Son hazırlıklarımızdan biri de 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan, 7 bin 500-10 bin, 10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin ve 20 bin üzeri. Bunlara kademeli bir zam planlamıştık. Bunları inşallah temmuz ayında uygulamaya sokacağız." yanıtını verdi.
03.05.2023 01:24 - Son Güncelleme: 03.05.2023 01:27
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinden bu yıl faydalanabilecek 2 milyon 200 bin kişiden 1 milyon 800 bininin başvuru yaptığını, yaklaşık bir milyon kişinin işlemlerinin tamamlandığını bildirdi.