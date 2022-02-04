%1.5, %59, %1.61 faizli Akbank, QNB, Fibabanka taşıt kredisi atağı! Araba alacaklara 8 bankadan cazip teklifler! 2. elde 48 ay vade...

Faizlerin de düşeceğine işaret eden Akben, 1 ay önce 35 – 40'lara dayanan faizlerin yüzde 20'lere kadar düştüğünü ifade ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da faizlerin düşürülmesine yönelik çalışma yaptığına dikkat çekti.