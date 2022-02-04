%1.5, %59, %1.61 faizli Akbank, QNB, Fibabanka taşıt kredisi atağı! Araba alacaklara 8 bankadan cazip teklifler! 2. elde 48 ay vade...
BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, taşıt kredileri ile ilgili yeni düzenlemeyi duyurdu. Söz konusu düzenleme ile taşıt kredilerinde vatandaşların daha avantajlı oranlarla yararlanması sağlanacak. Otomobil kredilerinde taksit sayısı ve miktarın artırılmasına ilişkin kritik detayları paylaşan BDDK Başkanı Akben, taşıt kredilerinde yüksek faizlere de dikkat çekti. Öte yandan bazı bankalardan ise uygun faiz oranları ve ödeme seçeneklerine sahip kredi kampanyaları duyurulmaya başladı. Birçok otomobil firması ile anlaşmalı finans kuruluşu ise faizsiz taşıt kredisi desteklerine devam ediyor. İşte taşıt kredilerinde en uygun oranlar ve yeni düzenleme hakkında merak edilen ayrıntılar...
04.02.2022 18:15
- Son Güncelleme: 04.02.2022 18:15
TAŞIT KREDİLERİ DÜŞECEK Mİ?
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, geçtiğimiz gün katıldığı bir televizyon programında taşıt kredileri hakkında yapılacak yeni düzenlemelere işaret etti.
EN UYGUN TAŞIT KREDİLERİ
Taşıt kredilerine yönelik yeni düzenlemelerin gündeme gelmesinin ardından bankalardan yeni kampanyalar da gelmeye devam ediyor.