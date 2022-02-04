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Haberler Ekonomi %1.5, %59, %1.61 faizli Akbank, QNB, Fibabanka taşıt kredisi atağı! Araba alacaklara 8 bankadan cazip teklifler! 2. elde 48 ay vade...

%1.5, %59, %1.61 faizli Akbank, QNB, Fibabanka taşıt kredisi atağı! Araba alacaklara 8 bankadan cazip teklifler! 2. elde 48 ay vade...

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, taşıt kredileri ile ilgili yeni düzenlemeyi duyurdu. Söz konusu düzenleme ile taşıt kredilerinde vatandaşların daha avantajlı oranlarla yararlanması sağlanacak. Otomobil kredilerinde taksit sayısı ve miktarın artırılmasına ilişkin kritik detayları paylaşan BDDK Başkanı Akben, taşıt kredilerinde yüksek faizlere de dikkat çekti. Öte yandan bazı bankalardan ise uygun faiz oranları ve ödeme seçeneklerine sahip kredi kampanyaları duyurulmaya başladı. Birçok otomobil firması ile anlaşmalı finans kuruluşu ise faizsiz taşıt kredisi desteklerine devam ediyor. İşte taşıt kredilerinde en uygun oranlar ve yeni düzenleme hakkında merak edilen ayrıntılar...

takvim.com.tr
04.02.2022 18:15 - Son Güncelleme: 04.02.2022 18:15
%1.5, %59, %1.61 faizli Akbank, QNB, Fibabanka taşıt kredisi atağı! Araba alacaklara 8 bankadan cazip teklifler! 2. elde 48 ay vade...

TAŞIT KREDİLERİ DÜŞECEK Mİ?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, geçtiğimiz gün katıldığı bir televizyon programında taşıt kredileri hakkında yapılacak yeni düzenlemelere işaret etti.

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%1.5, %59, %1.61 faizli Akbank, QNB, Fibabanka taşıt kredisi atağı! Araba alacaklara 8 bankadan cazip teklifler! 2. elde 48 ay vade...

Faizlerin de düşeceğine işaret eden Akben, 1 ay önce 35 – 40'lara dayanan faizlerin yüzde 20'lere kadar düştüğünü ifade ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da faizlerin düşürülmesine yönelik çalışma yaptığına dikkat çekti.

%1.5, %59, %1.61 faizli Akbank, QNB, Fibabanka taşıt kredisi atağı! Araba alacaklara 8 bankadan cazip teklifler! 2. elde 48 ay vade...

Mevcut taşıt kredisi faizlerinin aylık yüzde 2 seviyelerinde olduğunu söyleyen Akben, bunun yüzde 1 seviyelerinde olması yönünde olduğuna vurgu yaptı.

%1.5, %59, %1.61 faizli Akbank, QNB, Fibabanka taşıt kredisi atağı! Araba alacaklara 8 bankadan cazip teklifler! 2. elde 48 ay vade...

EN UYGUN TAŞIT KREDİLERİ

Taşıt kredilerine yönelik yeni düzenlemelerin gündeme gelmesinin ardından bankalardan yeni kampanyalar da gelmeye devam ediyor.

%1.5, %59, %1.61 faizli Akbank, QNB, Fibabanka taşıt kredisi atağı! Araba alacaklara 8 bankadan cazip teklifler! 2. elde 48 ay vade...

Düşük faiz oranları ve uygun geri ödeme seçenekleri ile kullanılacak kredilerin birçok kişinin yeni dönemde rahatça araç sahibi olmasını sağlanması hedefleniyor.

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