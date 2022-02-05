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Haberler Ekonomi %0,99 faizli kredi kıvılcımı Akbank, TEB, Halkbank'tan... Ayda 541 TL ödemeyi kabul edene 10.000 TL! 36 ay vade, 3 ay erteleme imkanı...

%0,99 faizli kredi kıvılcımı Akbank, TEB, Halkbank'tan... Ayda 541 TL ödemeyi kabul edene 10.000 TL! 36 ay vade, 3 ay erteleme imkanı...

Bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları düşmeye devam ediyor. Düşük faiz oranları ve makul geri ödeme seçenekleri ile çoğu bankadan yeni düşük faizli kampanyaları duyurulmaya başladı. Akbank'ın Masrafsız Hoş Geldin Kredisi ile %0,99'dan başlayan faiz oranları ile gereksinim kredisi verilecek. Hem de masrafsız olarak kullanılacak kredi ile kişilerin 10.000 TL'ye kadar olan nakit gereksinimlerinin en makul oranlar ile karşılanması hedefleniyor. Uygun geri ödeme seçeneklerinden de yararlanarak Akbank, Halkbank ve TEB'in cazip ihtiyaç kredisi kampanyalarından yararlanmaya anında başlayabilirsiniz. İşte en makul ihtiyaç kredisi veren bankalar...

takvim.com.tr
05.02.2022 11:01 - Son Güncelleme: 05.02.2022 11:01
%0,99 faizli kredi kıvılcımı Akbank, TEB, Halkbank’tan... Ayda 541 TL ödemeyi kabul edene 10.000 TL! 36 ay vade, 3 ay erteleme imkanı...

AKBANK'TAN MASRAFSIZ İHTİYAÇ KREDİSİ

Akbank Mobil'den Akbank müşterisi olanlara özel %0,99'dan başlayan faiz oranları ile masrafsız ihtiyaç kredisi verilecek.

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%0,99 faizli kredi kıvılcımı Akbank, TEB, Halkbank’tan... Ayda 541 TL ödemeyi kabul edene 10.000 TL! 36 ay vade, 3 ay erteleme imkanı...

Vatandaşların yeni yılda üst üste gelen zamanlar sonrasında artan nakit ihtiyaçlarının bu tip avantajlı kredi kampanyaları ile çözülmesi hedefleniyor.

%0,99 faizli kredi kıvılcımı Akbank, TEB, Halkbank’tan... Ayda 541 TL ödemeyi kabul edene 10.000 TL! 36 ay vade, 3 ay erteleme imkanı...

10.000 TL'ye varan kredi olanakları ile hiçbir masraf ödemeden ve yüzde 1'in altında faiz oranları üzerinden anında ihtiyaç kredisi kullanılabilecek.

%0,99 faizli kredi kıvılcımı Akbank, TEB, Halkbank’tan... Ayda 541 TL ödemeyi kabul edene 10.000 TL! 36 ay vade, 3 ay erteleme imkanı...

İlk defa ve dijital bankacılık kanalları üzerinden uzaktan Akbank müşterisi olan vatandaşların yararlanabildiği kredi, 12 ay vade seçenekleriyle kullanılabilecek.

%0,99 faizli kredi kıvılcımı Akbank, TEB, Halkbank’tan... Ayda 541 TL ödemeyi kabul edene 10.000 TL! 36 ay vade, 3 ay erteleme imkanı...

10.000 TL'ye kadar ihtiyaçlarınız için tercih edebileceğiniz krediden, masrafsız olarak ve aylık 899,08 TL taksit oranları ile yararlanabilirsiniz.

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