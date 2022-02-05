%0,99 faizli kredi kıvılcımı Akbank, TEB, Halkbank'tan... Ayda 541 TL ödemeyi kabul edene 10.000 TL! 36 ay vade, 3 ay erteleme imkanı...
Bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları düşmeye devam ediyor. Düşük faiz oranları ve makul geri ödeme seçenekleri ile çoğu bankadan yeni düşük faizli kampanyaları duyurulmaya başladı. Akbank'ın Masrafsız Hoş Geldin Kredisi ile %0,99'dan başlayan faiz oranları ile gereksinim kredisi verilecek. Hem de masrafsız olarak kullanılacak kredi ile kişilerin 10.000 TL'ye kadar olan nakit gereksinimlerinin en makul oranlar ile karşılanması hedefleniyor. Uygun geri ödeme seçeneklerinden de yararlanarak Akbank, Halkbank ve TEB'in cazip ihtiyaç kredisi kampanyalarından yararlanmaya anında başlayabilirsiniz. İşte en makul ihtiyaç kredisi veren bankalar...
05.02.2022 11:01
- Son Güncelleme: 05.02.2022 11:01
İlk defa ve dijital bankacılık kanalları üzerinden uzaktan Akbank müşterisi olan vatandaşların yararlanabildiği kredi, 12 ay vade seçenekleriyle kullanılabilecek.