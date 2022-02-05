Ödemeler hesaplara yatmaya başlıyor! İşçiye 3'lü müjde! İlave zam yapılacak onay az önce geldi! Toplu sözleşme zammı, enflasyon farkı + 2.5'luk ek zam...
İşçiye 3'lü müjde geldi. İlave zam yapılacaki onay az önce geldi. Ödemeler hesaplara yatmaya başlıyor: Toplu sözleşme zammı, enflasyon farkı + 2.5'luk ek zam... Son dakika haberine göre kamuda çalışan işçilerin maaşlarına yüzde 2,5 ek zam yapılmasına ilişkin "Ek Çerçeve Anlaşma Protokolü" imzalandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki açıklamasında, ''Burada bir müjde de, işçilerimizin toplu sözleşmede aldıkları zammın üzerine ortaya çıkan enflasyon farkı zaten eklenecektir. Buna yüzde 2.5'luk bir artış daha ilave ediyoruz.'' demişti. İşte imzalanan protokol hakkında detaylı bilgiler..
2022 yılında yapılan ek zamlarla birlikte milyonlarca vatandaşın yüzü gülmeye devam ediyor. Emekliler, sosyal yardım alanlar derken güzel bir haber de kamu işçileriyle ilgili geldi. Yüz binlerce işçiye yüzde 2,5 ek zam yapılacak, onay geldi. Ek zamda son dakika gelişmeleri yaşandı. Kamu işçileri için yüzde 2,5 ek zam protokolü sonunda imzalandı. Protokole göre 2022'de uygulanan ücret zammına ek olarak bir zam daha gerçekleştirilecek. Söz konusu bu zam bir defaya mahsus verilecek. İşte ek zam protokolü ile ilgili detaylar...
Yaklaşık 700 bin kamu işçisini doğrudan ilgilendiriyor. Ek zam müjdesi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilmişti. Türk-İş ve Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin arasında yüzde 2,5 ek zam için protokol imzalandı.
İmzalanan protokolle, kamu işçisine de yüzde 2,5'luk ek zam verildi. Hükümetin, kamu çalışanlarını enflasyona ezdirmeme politikası doğrultusunda memur ve sözleşmeli personele yapılan ek zam, kamu kurumlarında çalışma barışını sağlamak amacıyla tüm kamu işçisine de uygulanacak.
Ayrıca; "2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü" nün ilk altı ayında o günkü altı aylık enflasyon oranı dikkate alınarak birinci altı ay için % 12 olarak belirlenen ve enflasyon farkının yer almadığı düzenleme, enflasyon farkı olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenleme ile toplu iş sözleşmelerinin yürürlük başlangıç tarihleri 01.07.2021 ve sonrası olan/olacak işyerlerinde %12'nin üzerinde gerçekleşen/gerçekleşecek enflasyon farklarının takip eden ücret zammı oranına eklenmesi sağlanmıştır.