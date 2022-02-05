Ödemeler hesaplara yatmaya başlıyor! İşçiye 3'lü müjde! İlave zam yapılacak onay az önce geldi! Toplu sözleşme zammı, enflasyon farkı + 2.5'luk ek zam...

2022 yılında yapılan ek zamlarla birlikte milyonlarca vatandaşın yüzü gülmeye devam ediyor. Emekliler, sosyal yardım alanlar derken güzel bir haber de kamu işçileriyle ilgili geldi. Yüz binlerce işçiye yüzde 2,5 ek zam yapılacak, onay geldi. Ek zamda son dakika gelişmeleri yaşandı. Kamu işçileri için yüzde 2,5 ek zam protokolü sonunda imzalandı. Protokole göre 2022'de uygulanan ücret zammına ek olarak bir zam daha gerçekleştirilecek. Söz konusu bu zam bir defaya mahsus verilecek. İşte ek zam protokolü ile ilgili detaylar...