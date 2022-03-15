👩🏻‍💼👨🏻‍💼15 - 18 MART İŞKUR- RESMİ GAZETE 8 BİN 58 DEV İŞÇİ ALIMI! Bakanlık, üniversite, belediyeler duyurdu! En az ilkokul mezunu, KPSS şartlı/ şartsız tüm ilanlar!

İŞKUR - Resmi Gazete tarafından yeni personel alımı başvuruları başladı. Her gün merakla beklenen ilanlar vatandaşları iş sahibi yapıyor. Bu hafta içerisinde İŞKUR İnternet sitesinde ve Resmi Gazete'de yayımlanmış olan ilanlara göre kamuya farklı kurum ve kuruluşlardan 8 bin 58 personel, memur ve işçi alımı yapılacağı bildirildi. Bu bağlamda adaylar başvurularını İnternet ortamında veya alım yapılacak il İŞKUR müdürlüğünden gerçekleştirmeleri gereklidir. İŞKUR üzerinden İnternet ortamında alım yapılacak personel alımları için adaylar başvurularını, https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresi üzerinde gerçekleştirmeleri gereklidir. İşte MART 2022 İŞKUR - Resmi Gazete güncel personel alımı ilanları!