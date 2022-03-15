👩🏻💼👨🏻💼15 - 18 MART İŞKUR- RESMİ GAZETE 8 BİN 58 DEV İŞÇİ ALIMI! Bakanlık, üniversite, belediyeler duyurdu! En az ilkokul mezunu, KPSS şartlı/ şartsız tüm ilanlar!
İş arayanlar tarafından güncel ilanlar sıklıkla takip ediliyor. İŞKUR ve Resmi Gazete üzerinden kamuya memur, işçi ve personel alımı ilanları yayımlandı. Çeşitli kadrolara ve niteliklere göre 8 bin 58 kişilik personel istihdamı sağlanacak. Bu alımlar belediyelere, bakanlık bünyesine, çeşitli üniversitelere yapılacak. İlanların listesine, başvuru detaylarına, şartlarına haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte MART 2022 İŞKUR - Resmi Gazete güncel personel alımı ilanları!
İŞKUR - Resmi Gazete tarafından yeni personel alımı başvuruları başladı. Her gün merakla beklenen ilanlar vatandaşları iş sahibi yapıyor. Bu hafta içerisinde İŞKUR İnternet sitesinde ve Resmi Gazete'de yayımlanmış olan ilanlara göre kamuya farklı kurum ve kuruluşlardan 8 bin 58 personel, memur ve işçi alımı yapılacağı bildirildi. Bu bağlamda adaylar başvurularını İnternet ortamında veya alım yapılacak il İŞKUR müdürlüğünden gerçekleştirmeleri gereklidir. İŞKUR üzerinden İnternet ortamında alım yapılacak personel alımları için adaylar başvurularını, https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresi üzerinde gerçekleştirmeleri gereklidir. İşte MART 2022 İŞKUR - Resmi Gazete güncel personel alımı ilanları!
TİCARET BAKANLIĞI
Ticaret Bakanlığı, 41 muayene memuru, 309 gümrük muhafaza memuru ve 174 büro personeli olmak üzere toplam 524 sözleşmeli personel alımı yapacak. Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 41 muayene memurunun alımı sözlü sınavla gerçekleştirilecek. 309 gümrük muhafaza memuru alımı için uygulamalı (fiziki yeterlilik) ve sözlü sınav süreci olacak. 174 büro personeli, KPSS puan sıralaması esas alınarak açıktan atama suretiyle görevlendirilecek.
Ticaret Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?
Başvurular, dijital ortamda 15-22 Mart döneminde alınacak. Sınavlara katılmak isteyen adaylar, Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek. Başvuru sonuçları ile sözlü sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra "www.ticaret.gov.tr" internet adresinin "Duyurular" bölümünde ilan edilecek. Adaylar, sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecek.
Başarılı olan adayların listesi Bakanlığın sitesinden paylaşılacak. Adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgileri, Kariyer Kapısı üzerinden öğrenebilecek.