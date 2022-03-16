💸Bütçeye uygun icradan satılık 2. el araç seçenekleri! 🚗Ucuz araba almak isteyenler yaşadı! 50.000 TL'ye araç fırsatı kaçmaz!
Yıllarca araba sahibi olmanın hayalini kuran fakat birikimleri yeterli gelmeyen vatandaşlar ucuz araba yakalamanın fırsatını ararken bu noktada ikinci el araçlar ön plana çıkıyor. Sıfır araçlarda son zamanlarda yaşanan artış nedeniyle icradan satılık ikinci el araçlar daha ön plana çıkar oldu ve güncel seçenekler takip ediliyor. İlan olarak yayınlanan ve tekliflere açık olan icradan araçlarda 50.000 TL'ye bile araç bulabilmek mümkün. Haberimizden güncel ilanlara ulaşabilirsiniz.
16.03.2022 10:36 - Son Güncelleme: 16.03.2022 10:36
Araba almak herkesin hayalidir ve artan otomobil fiyatlarının hızla artmaya devam etmesiyle birlikte bütçeye uygun seçenekler için araştırmalar hızlandı. Ucuz araba almak isteyenler yaşadı, bütçeye uygun icradan satılık 2. el araç ilanları sık sık güncelleniyor ve tekliflere açılıyor. 50.000 TL gibi ucuz fiyata bile araç satın alabilmek mümkün oluyor. Farklı marka ve modellerde icradan satışa sunulan ekonomik olarak da çok ilgi gören seçenekleri haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.
2008 model Fiat marka araç icradan satılık
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 08/03/2022
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1 52.500,00 1 %1 04AS170 Plakalı , 2008 Model , FIAT Marka , ALBEA SOLE 1.4 ACTİVE Tipli , 350A10003965718 Motor No'lu , NM417800006457878 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Manuel , Kasa Tipi Sedan , Rengi Gümüş gri , Borçluya ait satışa konu Aracın Plakası: 04 AS 170, Markası : Fıat, Aracın Tipi: Albea sole 1.4 active, Aracın Model yılı: 2008, Kasa Tipi / Kapı Sayısı: SEDAN / OTOMOBİL / 5, Şase numarası: NM417800006457878, Motor No: 350A10003965718, Rengi: gri(gümüş),aracın ruhsatı yoktur. kontağı mevcut, motor ve aksamlarının yerinde olduğu, aracın üstündeki lastiklerin mevcut ve %60 aşınmış olduğu, araç çalışmamakta olup kilometresi tespit edilememiştir. Sol arka kapı camı yoktur.