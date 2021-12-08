1,49, 1,58 ve 1,76 faiz oranları bombası! Şimdi alın Şubat’ta ödemeye başlayın! Yapı Kredi, Akbank, Vakıfbank, QNB Finansbank...

Ödemesiz dönem dahil olmak üzere azami vade 36 ay olarak belirlenmiştir. 90 gün erteleme seçeneği de sunulmaktadır.

Yapı Kredi Banksı'nın dijital kanalları üzerinden kredi başvurunuzu kolayca yaparak ihtiyaç kredisi kampanyasından yararlanabilirsiniz. %1,58'den başlayan faiz oranları ile kredi miktarına ve vadesine göre değişmek üzere en özel faiz oranları sunulmaktadır.

