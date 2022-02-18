1.488 TL ödenecek! Binlerce öğrenciyi kapsıyor! İlerde emekliliği de erkene çekiyor! Okul stajı EYT’de sayılacak mı? Bu iki meslekte olanlar...

Bilindiği üzere meslek liseleri ya da bazı üniversite bölümleri mezun olabilmek için zorunlu staj şartı bulunuyor. Her sene milyonlarca öğrenci zorunlu stajını tamamlarken, ileride bu stajların emeklilik haklarına bir faydası olup olmayacağını merak ediyor. Mevcut uygulamada staj, emeklilik için sigorta başlangıcı sayılmıyor, çünkü bu süreçte emeklilik primi yatırılmıyor. Fakat doktorların ve avukatların yaptığı stajda istisnai bir durum var. Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi, tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora ya da uzmanlık öğrenim süreleri ile yine sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri borçlanılabiliyor ve bu durumda emeklilik süresi erkene çekilebiliyor. İşte staj ve emeklilik hakkında merak edilen soru ve cevapları...