1.488 TL ödenecek! Binlerce öğrenciyi kapsıyor! İlerde emekliliği de erkene çekiyor! Okul stajı EYT'de sayılacak mı? Bu iki meslekte olanlar...
Öğrencileri ilgilendiren haber geldi. Ayda 1.488 TL hesaplara yatacak. Staj sigortası ile ilgili son dakika gelişmeler yaşanıyor. Özellikle meslek lisesi ya da bazı üniversite bölümlerinden mezun olabilmek için zorunlu staj şartı bulunuyor. Her sene milyonlarca öğrenci zorunlu stajını tamamlayıp, çalışma hayatında emeklilik haklarına etki edip etmeyeceğini merak ediyor. Bu sene asgari ücret zammı ile birlikte stajer maaşlarına zam geldi. 20'nin üzerinde olan işyerlerinde stajyerlere aylık 1.276 lira, 20'de az çalışanı olan işyerlerinde aylık 638 lira ödeniyor. 20'den az çalışanı olan işyerlerinde ödenen stajyer ücretinin üçte ikisini, 20'den fazla çalışanı olan işyerlerinde ise üçte birini devlet karşılıyor. Mühendislik fakültesi öğrencileri içinse aylık 1.488 lira ödeniyor. Peki, staj süresi emeklilik yaşını öne çeker mi? Staj sigortası emekliliği etkiler mi? Kimler staj borçlanması yapabilir? EYT'de staj sayılıyor mu? İşte merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Bilindiği üzere meslek liseleri ya da bazı üniversite bölümleri mezun olabilmek için zorunlu staj şartı bulunuyor. Her sene milyonlarca öğrenci zorunlu stajını tamamlarken, ileride bu stajların emeklilik haklarına bir faydası olup olmayacağını merak ediyor. Mevcut uygulamada staj, emeklilik için sigorta başlangıcı sayılmıyor, çünkü bu süreçte emeklilik primi yatırılmıyor. Fakat doktorların ve avukatların yaptığı stajda istisnai bir durum var. Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi, tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora ya da uzmanlık öğrenim süreleri ile yine sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri borçlanılabiliyor ve bu durumda emeklilik süresi erkene çekilebiliyor. İşte staj ve emeklilik hakkında merak edilen soru ve cevapları...
STAJ SÜRELERİ EMEKLİLİKTE HESABA KATILIYOR MU?
Hayır, katılmıyor. Çünkü çıraklık ya da stajyerlik döneminde emeklilik primi ödenmiyor, sadece iş kazası, meslek hastalığı ve genel sağlık sigortası primleri ödeniyor. Buna da staj sigortası deniyor. Sigortanın yapılma nedeni de işletmelerde staj gören öğrencilerin oluşabilecek kaza veya hastalıklara karşı koruma sağlanması.
Çalışan sürenin emeklilikte sayılabilmesi için de uzun vadeli sigorta olarak adlandırılan malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta koluna prim ödenmesi gerekiyor. Bu prim ödenmediğinden, staj süreleri ileride emeklilikte hesaba katılmıyor.
Örneğin, 2018 yılının şubat ayında staj yaptınız ve sigortalı tesciliniz yapıldı. 2021'in mart ayında da işe başladınız ve uzun vadeli sigortalı olarak primleriniz yatmaya başladı. Emeklilik için geçerli tarih 2021'in mart ayından başlayacak.