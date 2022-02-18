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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Fazla mesaide GPRS dönemi! Delil sayılacak

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar Yargıtay'dan geldi. Bir satış temsilcisinin fazla mesai davasının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, fazla mesainin ispatında diğer delillerle birlikte telefon GPRS kayıtlarının da delil olarak değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti.

18.02.2022 10:29 - Son Güncelleme: 18.02.2022 10:29
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Fazla mesaide GPRS dönemi! Delil sayılacak

Bir satış temsilcisinin fazla mesai davasının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, fazla mesainin ispatında diğer delillerle birlikte telefon GPRS kayıtlarının da delil olarak değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti.

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Fazla mesaide GPRS dönemi! Delil sayılacak

Bir ilaç firmasında ilaç ve tıbbi tanıtım mümessili olarak çalışan genç, ayrıldığı işyerinden fazla mesai alacağı olduğu gerekçesiyle İş Mahkemesi'nin yolunu tuttu. Mahkeme, davacı satış temsilcisinin hafta içi 07.30 da çalışmaya başlayıp akşam saat 22.00 ye kadar çalıştığını, cumartesi günleri de 08.00 den saat 14.00 e kadar çalıştığını, fazla çalışma ücretinin ödenmediğini ileri sürerek; alacağının davalıdan tahsiline karar verilmesini istedi.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Fazla mesaide GPRS dönemi! Delil sayılacak

Davalı şirket sahibi ise davacının mesaisini kendisinin ayarladığını, prim alacağını daha fazla yükseltmek için kendi isteği ile fazla çalışmasının fazla mesai olarak kabul edilemeyeceğini, kendisine prim ödendiğini ve primlerin muhtemel fazla mesai alacağından mahsubu gerektiğini savunarak; davanın reddine karar verilmesini talep etti.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Fazla mesaide GPRS dönemi! Delil sayılacak

Mahkeme; fazla mesai ücreti alacağının reddine karar verdi. Kararı davacı satış temsilcisi temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Fazla mesaide GPRS dönemi! Delil sayılacak

Emsal nitelikteki kararda, GPRSS kayıtlarının fazla mesaiyi ispatta delil sayılacağı belirtildi.

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