1.460 gün daha kısalabilir! O kişilere erken emeklilik müjdesi geldi! 47-54 yaşınız dolduğu anda...
Çalışanların en merak ettiği şeylerden birisi emekli olacağı tarih ve alacağı maaş oluyor. Ayrıca bu sürenin hangi durumlarda kısalacağını merak etmektedir. Çalışanlar alacağı maaşı ve emekli olacağı yaşı da belirli zamanlarda SGK'nın resmi internet sitesinden hesaplıyor. Ancak emeklilik yaşını geri çekmek mümkün olabiliyor. İlk olarak askerliğin emeklilik yaşını geri çekebilmesi için, sigortadan önce yerine getirilmiş olması gerekiyor. Kadın çalışanlar için çocukları üzerinden prim kazanma imkanı bulunuyor. Bu imkan 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl kazandırıyor. Böylece yaşı ve yılı dolmuş 3 çocuğu olan bir annenin 6 yıl erken emekli olabilme hakkı bulunuyor.
1.460 gün daha kısalabilir. O kişilere erken emeklilik müjdesi geldi! 47-54 yaşınız dolduğun anda emekli olma şansınız var. İşçilerin emekli olabilmeleri için belli bir süre sigortalı olma, belli bir yaşa ulaşma ve prim günü ödeme şartları aranıyor. Emekli olabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Bu koşullar tamamlandıktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) gidilerek emeklilik işlemleri tamamlandıktan sonra vatandaşlar emekli olabiliyor. Staj sigortasından sonra doğum yapıp sonra çalışmaya başlayan bir anne borçlanabiliyor ve borçlandığı süre kadar işe giriş tarihi geri de çekebilmektedir.
Doğum borçlanması esas itibariyle prim kazandırıyor. Askerlik gibi işe giriş tarihini geri çekmiyor. Ancak bir istisnası daha var. O da staj sigortasının emeklilikte geçersiz olmasına rağmen doğum borçlanmasında başlangıç sayılması. Bu sayede annenin yaş şartı da düşmüş oluyor. Böylece bir çocuk için 2 yıl geri çekebiliyor.