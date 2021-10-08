En çok satan otomobiller belli oldu! Çığır açan kampanyalar! Ekim 2021 Fiat, Toyota, Ford, Honda, Volkswagen, Dacia, Opel, Peugeot araba fiyatları!

2021 yılında en çok satan otomobiller belli oldu. Bu doğrultuda da Ekim 2021 Fiat, Toyota, Ford, Honda, Volkswagen, Dacia, Opel, Peugeot sıfır araba fiyatları, otomobil alacak olanlar tarafından araştırılıyor. Pek çok fırsat sunan markalar sonbahar aylarının gelmesinin ardından yeni bir otomobil sahibi olmak isteyenler için eylül ayına özel faiz oranları ve ödeme seçenekleri sunmaya devam ediyor. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, 2021 yılı otomobil satışları belli oldu. İşte merak edilen o rakamlar...