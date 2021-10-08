En çok satan otomobiller belli oldu! Çığır açan kampanyalar! Ekim 2021 Fiat, Toyota, Ford, Honda, Volkswagen, Dacia, Opel, Peugeot araba fiyatları!
ÖTV indiriminin ardından 50 bin liraya varan düşüşler yaşandığı görülüyor. Fiyatların düşmesinin ardından araba almak isteyenlerin ve galeriler başta olmak üzere otomobil satışının yapıldığı yerlere akın etti. Bütçesine uygun bir araba almak isteyenler markaların resmi internet sitesine girerek fiyat listesini kapsamlı bir şekilde inceliyor. Araba modelde fikrini netleştirerek ona göre hareket edecek. Otomobil satışları, 2021 yılı Ocak-Eylül döneminde geçen yıla göre yüzde 11,9 oranında artarak 434.800 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 17,5 artarak 123.345 adede ulaştı. İşte Ekim 2021 Fiat, Toyota, Ford, Honda, Volkswagen, Dacia, Opel, Peugeot sıfır araba fiyatları
08.10.2021 17:03
- Son Güncelleme: 08.10.2021 17:03
2021 yılında en çok satan otomobiller belli oldu. Bu doğrultuda da Ekim 2021 Fiat, Toyota, Ford, Honda, Volkswagen, Dacia, Opel, Peugeot sıfır araba fiyatları, otomobil alacak olanlar tarafından araştırılıyor. Pek çok fırsat sunan markalar sonbahar aylarının gelmesinin ardından yeni bir otomobil sahibi olmak isteyenler için eylül ayına özel faiz oranları ve ödeme seçenekleri sunmaya devam ediyor. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, 2021 yılı otomobil satışları belli oldu. İşte merak edilen o rakamlar...