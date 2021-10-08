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Haberler Ekonomi En çok satan otomobiller belli oldu! Çığır açan kampanyalar! Ekim 2021 Fiat, Toyota, Ford, Honda, Volkswagen, Dacia, Opel, Peugeot araba fiyatları!

En çok satan otomobiller belli oldu! Çığır açan kampanyalar! Ekim 2021 Fiat, Toyota, Ford, Honda, Volkswagen, Dacia, Opel, Peugeot araba fiyatları!

ÖTV indiriminin ardından 50 bin liraya varan düşüşler yaşandığı görülüyor. Fiyatların düşmesinin ardından araba almak isteyenlerin ve galeriler başta olmak üzere otomobil satışının yapıldığı yerlere akın etti. Bütçesine uygun bir araba almak isteyenler markaların resmi internet sitesine girerek fiyat listesini kapsamlı bir şekilde inceliyor. Araba modelde fikrini netleştirerek ona göre hareket edecek. Otomobil satışları, 2021 yılı Ocak-Eylül döneminde geçen yıla göre yüzde 11,9 oranında artarak 434.800 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 17,5 artarak 123.345 adede ulaştı. İşte Ekim 2021 Fiat, Toyota, Ford, Honda, Volkswagen, Dacia, Opel, Peugeot sıfır araba fiyatları

08.10.2021 17:03 - Son Güncelleme: 08.10.2021 17:03
En çok satan otomobiller belli oldu! Çığır açan kampanyalar! Ekim 2021 Fiat, Toyota, Ford, Honda, Volkswagen, Dacia, Opel, Peugeot araba fiyatları!

2021 yılında en çok satan otomobiller belli oldu. Bu doğrultuda da Ekim 2021 Fiat, Toyota, Ford, Honda, Volkswagen, Dacia, Opel, Peugeot sıfır araba fiyatları, otomobil alacak olanlar tarafından araştırılıyor. Pek çok fırsat sunan markalar sonbahar aylarının gelmesinin ardından yeni bir otomobil sahibi olmak isteyenler için eylül ayına özel faiz oranları ve ödeme seçenekleri sunmaya devam ediyor. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, 2021 yılı otomobil satışları belli oldu. İşte merak edilen o rakamlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
En çok satan otomobiller belli oldu! Çığır açan kampanyalar! Ekim 2021 Fiat, Toyota, Ford, Honda, Volkswagen, Dacia, Opel, Peugeot araba fiyatları!

FIAT TOPLAM 89 BİN 081 ARAÇLA BİRİNCİ SIRADA

Listenin ilk sırasında yer alan Fiat, toplamda 89 bin 081 araç satış rakamına ulaştı.

En çok satan modeli Egea Sedan: 40.283 adet

En çok satan otomobiller belli oldu! Çığır açan kampanyalar! Ekim 2021 Fiat, Toyota, Ford, Honda, Volkswagen, Dacia, Opel, Peugeot araba fiyatları!

RENAULT - 57.237 adet satıldı

En çok satan modeli Clio HB: 24.906 adet

En çok satan otomobiller belli oldu! Çığır açan kampanyalar! Ekim 2021 Fiat, Toyota, Ford, Honda, Volkswagen, Dacia, Opel, Peugeot araba fiyatları!

VOLKSWAGEN 56 bin 867 adet

En çok satan modeli Passat: 16.551 adet

En çok satan otomobiller belli oldu! Çığır açan kampanyalar! Ekim 2021 Fiat, Toyota, Ford, Honda, Volkswagen, Dacia, Opel, Peugeot araba fiyatları!

FORD - 49.507 adet satıldı

En çok satan modeli Focus: 4069 adet

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