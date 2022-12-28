14.500 TL emekli promosyonu! Yılbaşı sonrası bankalar yürekleri hoplatacak! Garanti, Akbank, Yapıkredi 2023 promosyon miktarları...

YAPI KREDİ

Emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma sözü veren kişiler için de 7 bin 500 TL'ye kadar promosyon verileceği öğrenildi.

Bir aylık net gelir bin 499 TL'ye kadarsa 4 bin 850 TL;

bin 500 TL 2 bin 499 TL arasındaysa 6 bin TL;

2 bin 500 TL'nin üzerindeyse 7 bin 250 TL nakit promosyon ödeneceği yapılan açıklamalar arasında yer aldı.