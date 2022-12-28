EYT'deki 1. sınıf ortaya çıktı! Zil çaldı bu kişiler EYT'li kabul edildi! Sigorta başlangıcı 1979, 1989, 1994, 1999 öncesi + 2.520 prim + YAŞ sınır şartıyla...
EYT SON DAKİKA HABERLERİ 28 ARALIK 2022! EYT müjdesi için artık son günler. Milyonlarca emeklilikte yaşa takılan sıcak gelişmeleri anbean takip ediyor. Yakında açıklanacak EYT düzenlemesi hakkında Kabine Toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Yılbaşından önce tamamlayacağız'' dedi. Meclis Başkanı Mustafa Şentop da ''Ocak ayı içinde de Meclis'te değerlendirilir" ifadelerini kullandı. Peki EYT askerlik borçlanması geriye çeker mi? EYT şartları ne olacak? Yaş sınırı olacak mı? 3600 gün ve kıdem tazminatı detayı...
Türkiye'nin öncelik gündeminde yer alan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi ile ilgili karar bugün yarın veriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete sesleniş konuşmasında, ''Ek göstergeden sözleşmelilerin kadroya alınmasına kadar pek çok taleplerini çözdüğümüz çalışanlarımızın emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak hazırlığı da yakında tamamlıyoruz. İnşallah bu meseleyi de yıl başından önce arzumuz gündemden çıkarmaktır.'' Bir sıcak açıklama da TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan geldi. İşte son dakika EYT gelişmeleri...
EYT düzenlemesinin bu hafta içinde açıklanacağını duyuran TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ''Bu hafta içinde açıklanır. Meclis'e bu hafta veya önümüzdeki hafta gelir. Ocak ayı içinde de Meclis'te değerlendirilir" dedi.
BU KİŞİLER EYT'Lİ KABUL EDİLİYOR!
8 Eylül 1999 öncesinde bir sosyal güvenlik kurumunda sigortalı olmuş, çalışmaya başlamış ve primi yatırılmış tüm vatandaşlar Emeklilikte Yaşa takılanlar (EYT) kapsamına giriyor.
HİZMET BİRLEŞTİRME İŞLEMLERİ E-DEVLET'TE
Yılın son Kabine Toplantısı sonrasında açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı EYT'nin bu hafta içi açıklanacağını ifade ederken, yaş sınırlaması için de yapacağı konuşmayı işaret etti. EYT için son hesaplar yapılırken, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) da farklı kurumlarda çalışanlar için hizmet birleştirmesi, borçlanması başta olmak üzere yoğun bir mesai yürütüyor.
Ancak SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı kapsamında EYT bekleyen milyonların hangi statüden emekli olacaklarına son 1260 prim gün sayısı karar verecek. Bu kapsamda farklı statüdeki çalışanlar için kazanılan hizmetlerin aylık bağlanma hakkının elde edilmesi halinde birleştirilmesi gerekiyor. Bu işlemlerin yapılması için SGK müdürlüklerinde kuyruğa girmeden bütün işlemler yapılabilir. Yılın son günleri olması nedeniyle e-Devlet'te gün içinde yoğunluk olsa da saat 19.00'dan sonra işlemler yapılabiliyor.