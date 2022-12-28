EYT’deki 1. sınıf ortaya çıktı! Zil çaldı bu kişiler EYT’li kabul edildi! Sigorta başlangıcı 1979, 1989, 1994, 1999 öncesi + 2.520 prim + YAŞ sınır şartıyla...

Türkiye'nin öncelik gündeminde yer alan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi ile ilgili karar bugün yarın veriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete sesleniş konuşmasında, ''Ek göstergeden sözleşmelilerin kadroya alınmasına kadar pek çok taleplerini çözdüğümüz çalışanlarımızın emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak hazırlığı da yakında tamamlıyoruz. İnşallah bu meseleyi de yıl başından önce arzumuz gündemden çıkarmaktır.'' Bir sıcak açıklama da TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan geldi. İşte son dakika EYT gelişmeleri...