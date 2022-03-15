💸14,25 TL’den satışa sunuluyor! 📢Poşetini alan marketlere koşacak! BİM, ŞOK, A101, Carrefoursa, Tarım Kredi un fiyatları…

Fiyatı en çok merak edilen ihtiyaç gıda ürünleri arasında buğday çeşitleri yer alıyor. Özellikle çay saatlerinin vazgeçilmezi olan kek, börek, poğaça gibi yiyeceklerde kullanılan unun fiyatının hangi markette ne kadar olduğu merak ediliyor. BİM, ŞOK, A101, Carrefoursa, Tarım Kredi un fiyatlarına, hangi markalar olduğuna, kaç kilonun kaç TL'den satıldığını öğrenerek en uygun olanı tercih etmek isteyenler 14,25 TL'den satışa sunulan unu da merak ediyor. İşte detaylar!