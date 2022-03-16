10 LT 7,99'a satılıyor! Yeni günde ŞOK'a ramazan indirimi geldi! Hafta sonu da dahil edildi aman kaçırmayın! Oruç ayından önce...

Yeni ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlanır yayınlanmaz merakla incelenmeye başlandı. Vatandaşlar her hafta heyecanla bekliyor ve yeni indirimlerin hangi ürünlerde olduğunu öğrenmek alacaklarının listesini yapmak istiyor. Özellikle mübarek Ramazan ayı yaklaşırken gıda ürünlerinde yapılan indirimler kaçmaz. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda gıdanın yanı sıra evinizin pek çok kategoriden ihtiyaçlarını da bütçeye uygun fiyatlarla alabilirsiniz. İşte tüm ürünler!