10 LT 7,99'a satılıyor! Yeni günde ŞOK'a ramazan indirimi geldi! Hafta sonu da dahil edildi aman kaçırmayın! Oruç ayından önce...
Merakla beklenen ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı ve hemen incelenmeye başlandı. Vatandaşlar özellikle 11 ayın sultanı Ramazan yaklaşırken aktüel katalogda yer alan gıda ürünlerinin neler olduğunu merak ediyor. Elektronik giyim, züccaciye kategorilerindeki ürünler de indirimli fiyatlarıyla oldukça dikkat çekiyor. Bu hafta ayrıca yeni ürünler de kataloga eklendi. Mis Gurme Klasik beyaz peynir 45,90 TL'den, Lio Salamura siyah zeytin 39,95 TL'den, Piyale tam buğday un 12,25 TL'den satışa sunuluyor. İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu!
16.03.2022 10:51 - Son Güncelleme: 16.03.2022 10:51
Yeni ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlanır yayınlanmaz merakla incelenmeye başlandı. Vatandaşlar her hafta heyecanla bekliyor ve yeni indirimlerin hangi ürünlerde olduğunu öğrenmek alacaklarının listesini yapmak istiyor. Özellikle mübarek Ramazan ayı yaklaşırken gıda ürünlerinde yapılan indirimler kaçmaz. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda gıdanın yanı sıra evinizin pek çok kategoriden ihtiyaçlarını da bütçeye uygun fiyatlarla alabilirsiniz. İşte tüm ürünler!