14.000 TL’ye çıkacak! Bu fırsat 3 yılda 1 oluyor! Ekim ayında emekli promosyonlarına ZAM güncellemesi! Yapı Kredi, HSBC, İş Bankası, Garanti...

Son 1 yılda emekli ve memur maaşlarında yüzde 80'i aşan maaş zammı ve enflasyonun etkisiyle bankalar promosyon rakamlarını güncellemeye başlamıştı. Milyonlarca memur müşterisini rakiplerine kaptırmak istemeyen bankalar, promosyon yarışında rekor kırdı. Son günlerde başta emekliler olmak üzere çalışanların aldıkları banka promosyonları vatandaşların gündeminden düşmezken, promosyon savaşlarından en karlı çıkan kesim ise memurlar oldu. Memurlar ve emekliler için promosyon güncellemesi işçilerin de iştahını kabarttı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in madencilere yaptığı ziyarette banka promosyonu gündeme geldi.