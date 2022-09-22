14.000 TL'ye çıkacak! Bu fırsat 3 yılda 1 oluyor! Ekim ayında emekli promosyonlarına ZAM güncellemesi! Yapı Kredi, HSBC, İş Bankası, Garanti...
Süper gelişme ceplerde ilaç tesiri gösteriyor. Maaşa göre en çok 10.000 TL ödeme alabilirsiniz! 13 milyondan fazla emekli ek gelir sağlayan promosyon ödemelerini sıkı bir şekilde takip ediyor. Emeklilerin ek gelir avantajları devam ederken henüz promosyon almamış olanlara bankalar aracılığıyla yeni teklifler gelmeye devam ediyor. Bankalar emeklilere maaşına göre en az 750 lira promosyon öderken, kampanyalarla tutar 10.000 liraya kadar çıkıyor. Başvuru yapmamış olanlar ise en iyi tutarı veren bankayı merak ediyor. Peki, en yüksek ödeme hangi bankada? Ekimde promosyon zammı ne kadar olacak? İşte merak edilenler!
Pek çok bankanın promosyon ödemesi konusunda yarışı kızışırken verilen miktarda artış yaşandı.Henüz banka tercihini yapmamış olanlara çeşitli teklifler sunuluyor. Alınan maaşa göre en az 625-750 lira ödeme yapılıyor ve özel bankaların kampanyalarındaki tutar artıyor. Promosyonda ödemeler tek seferlik10.000 liraya kadar ulaşıyor ve yanında sunulan ek imkanlar dikkatleri cezbetmeye devam ediyor.
Son 1 yılda emekli ve memur maaşlarında yüzde 80'i aşan maaş zammı ve enflasyonun etkisiyle bankalar promosyon rakamlarını güncellemeye başlamıştı. Milyonlarca memur müşterisini rakiplerine kaptırmak istemeyen bankalar, promosyon yarışında rekor kırdı. Son günlerde başta emekliler olmak üzere çalışanların aldıkları banka promosyonları vatandaşların gündeminden düşmezken, promosyon savaşlarından en karlı çıkan kesim ise memurlar oldu. Memurlar ve emekliler için promosyon güncellemesi işçilerin de iştahını kabarttı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in madencilere yaptığı ziyarette banka promosyonu gündeme geldi.
BANKA PROMOSYONLARINI GÜNCELLEME TALİMATI
Dönmez, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ile TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ın banka promosyonlarının güncellenmesi ile ilgili talepleri kendisine ilettiklerini belirterek TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu'na banka promosyonunun güncellenmesi talimatını verdi. Bakan Dönmez, "İşçinin lehine ne kadar kopartabiliyorsak çalışacağız. İşçimizin, çalışanımızın lehine ne kadar kopartabilirsek o kadar karlıyız diyoruz" dedi.