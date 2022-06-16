14 milyona Temmuz ikramiyeleri yatıyor! SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı emeklileri! Kurban Bayramı’ndan önce o tarihte hesaplara yatacak tutar...

Kurban Bayramı bu yıl 9 Temmuz 2022 tarihinde başlayacak. Bayram arifesi de 8 Temmuz'da eda edilecek. Milyonlarca kişi günler sonra yeni zamlarına ve ikramiyelerine kavuşacak. Temmuz ayında hem memurların hem de emeklilerin yüzü gülecek. TÜİK enflasyonu açıkladığında memur ve emeklilere yapılacak zam belli olacak. Ayrıca Kurban Bayramı ikramiyeleri de peşi sıra yatmaya başlayacak. Peki bu yıl bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL? Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte memur+emekli zammı ve ikramiyeler hakkında son dakika gelişmeler...