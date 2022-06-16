14 milyona Temmuz ikramiyeleri yatıyor! SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı emeklileri! Kurban Bayramı'ndan önce o tarihte hesaplara yatacak tutar...
TÜİK enflasyonu 4 Temmuz Pazartesi günü açıklayacak. 4 Temmuz memur ve emekliler için zam günü demek! Temmuz zammının yanı sıra tüm emekliler aynı ay içerisinde Kurban Bayramı ikramiyesini cebine koyacak. Peki, Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, zam var mı? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda emekliler 1.100 TL ikramiye almıştı. Gözler Kurban Bayramı'na çevrildi. Enflasyon rakamları sonrası emeklilere bayramda ne kadar ödeme yapılacağı ve tarihi merak konusu oldu. İşte son gelişmeler...
16.06.2022 19:10 - Son Güncelleme: 16.06.2022 19:10
Kurban Bayramı bu yıl 9 Temmuz 2022 tarihinde başlayacak. Bayram arifesi de 8 Temmuz'da eda edilecek. Milyonlarca kişi günler sonra yeni zamlarına ve ikramiyelerine kavuşacak. Temmuz ayında hem memurların hem de emeklilerin yüzü gülecek. TÜİK enflasyonu açıkladığında memur ve emeklilere yapılacak zam belli olacak. Ayrıca Kurban Bayramı ikramiyeleri de peşi sıra yatmaya başlayacak. Peki bu yıl bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL? Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte memur+emekli zammı ve ikramiyeler hakkında son dakika gelişmeler...