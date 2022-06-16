MOTORİN 30 TL’Yİ GEÇTİ Mİ? 16 Haziran son dakika ZAMLI akaryakıt fiyat listesi: Benzin, Mazot, LPG! İstanbul, Ankara, BP, Opet...

16 HAZİRAN 2022 AKARYAKIT GÜNCEL FİYATLARI! Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma devam ediyor. Milyonlarca sürücü de sıklıkla benzin, mazot (motorin), LPG (otogaz) fiyatlarını araştırıyor. Son gelen zamla birlikte mazoton 30 TL'yi geçip geçmediği en çok merak edilenler arasında. Motorine son dakika yeni zam geldi. Böylelikle İstanbul, Ankara, İzmir'de akaryakıt fiyatları değişti. Peki MOTORİN 30 TL'Yİ GEÇTİ Mİ? Akaryakıt ne kadar oldu? İşte 16 Haziran son dakika ZAMLI akaryakıt fiyat listesi...