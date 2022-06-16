MOTORİN 30 TL'Yİ GEÇTİ Mİ? 16 Haziran son dakika ZAMLI akaryakıt fiyat listesi: Benzin, Mazot, LPG! İstanbul, Ankara, BP, Opet...
Mazot, Benzin, LPG son dakika zammı! Motorin 30 TL'yi geçti mi? 16 Haziran benzin, mazot, LPG ne kadar, kaç TL oldu? Motorine zam var mı, geldi mi? İstanbul, Ankara ve diğer illerde vatandaşlar BP, Opet, Total istasyonlarında 1 litre akaryakıtın ne kadar olduğunu merak ediyor. Brent petrolde yükseliş devam ediyor. Dün 121,88 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 118,51 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün kapanışa göre yüzde 0,60 artışla 119,23 dolar oldu. Akaryakıt fiyatlarında da artışa neden oldu. İşte 16 Haziran son dakika ZAMLI akaryakıt fiyat listesi...
16 HAZİRAN 2022 AKARYAKIT GÜNCEL FİYATLARI! Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma devam ediyor. Milyonlarca sürücü de sıklıkla benzin, mazot (motorin), LPG (otogaz) fiyatlarını araştırıyor. Son gelen zamla birlikte mazoton 30 TL'yi geçip geçmediği en çok merak edilenler arasında. Motorine son dakika yeni zam geldi. Böylelikle İstanbul, Ankara, İzmir'de akaryakıt fiyatları değişti. Peki MOTORİN 30 TL'Yİ GEÇTİ Mİ? Akaryakıt ne kadar oldu? İşte 16 Haziran son dakika ZAMLI akaryakıt fiyat listesi...
17 HAZİRAN MAZOTA ZAM VAR MI?
Son dakika haberine göre 17 Haziran Cuma gününden geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı motorin grubunda 80 kuruş fiyat artışı oldu.
Artış pompa satış fiyatlarına yansıyacak.
BENZİNE İNDİRİM GELMİŞTİ
15 Haziran gece yarısı itibariyle benzin litre fiyatına 97 kuruş indirim yapılmıştı.