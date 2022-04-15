14 milyon kişiyi alakadar eden haber! İsteyen derhal ATM'den karşılıksız 4.000 TL çekebiliyor! Emekli, Bağ-Kur, SSK'lı bu gelişmeye göz belertecek!
Nisan ayı itibariyle promosyon ücretlerini merak eden emekliler fırsatlardan halen yararlanabiliyor. Emekliye yayılan promosyon üstünlükleri 2022 senesi Nisan ayından itibaren yenilendi. Bankalar maaşını taşıyan emekliler olabildiğince cazip promosyon teklifleri sunarken yanısıra detaylı fırsatlar da ekliyor. İş Bankası, Ziraat Bankası, Yapı Kredi ve başka bankaların sunmuş olduğu promosyon fırsatlarını haberimizin içinde derledik. Yeni emekli olanlar ya da şimdilik bir banka tercihi yapmayanlar hemen müracaat yaparak promosyon ödemesi alabilir. Yatırılan bu tutarlar ise hemen size en yakın ATM'den çekilebilir. 4.000 TL karşılıksız olarak veriliyor. İşte o teklifler...
2022 yılında bankalar tarafından vatandaşa sunulan promosyon tekliflerinde fırsatlar devam ediyor. Mevcut teklifleri için fırsatlar henüz bitmedi. Taahüt süresi dolanlar ve yeni emekli olanlar hangi banka tarafından ne kadar ödeme yapıldığını merak ediyor. Bankalarda çeşitli fırsatlar öne çıkarken promosyon teklkifleri 4.000 liraya kadar çıkıyor. Bazı bankalar promosyonun yanında emekliye ek imkanlar da veriyor. 3 yıl emekli maaşınızı belirli bankadan alma sözüyle promosyon ödemesi veriliyor ve şubeye gitmeden para alınabiliyor. Haberimizin içerisinde sunulan teklifleri inceleyebilir, kendinize uyan bir promosyon teklifi için başvuru yapabilirsiniz.
Emeklilere promosyon müjdesi! Bankalar yarışa girdi, ödeme tutarları art arda yükseltildi. Maaş müşterisi olan emeklilere karşılıksız olarak ve ek koşul olmadan ödeniyor. Maaşını aynı bankadan 3 yıl boyunca almayı taahhüt eden emekliler bu ödemelerden yararlanıyor. Promosyon miktarı bankadan bankaya değiştiği gibi aynı zamanda maaş miktarına göre de farklılık gösteriyor.
Promosyon ödemelerinden tüm emekliler Bağ-Kur, SSK, Emekli Sandığı farkı olmaksızın yararlanabiliyor. 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar isterlerse daha yüksek promosyon ödemesi yapan bir bankaya geçebilir ya da aynı bankada kalarak yeniden promosyon alabilirler. Peki en yüksek promosyonu hangi banka ödüyor?
HALKBANK
1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılıyor.
ZİRAAT BANKASI
1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500 TL, 1.500 ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625 TL, 2.500 TL ve üstünde emekli aylığı alanlara 750 TL tutarında ödeme yapıyor.