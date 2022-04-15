14 milyon emekliye ikramiye çizelgesi! SSK, BAĞKUR’luya 1.500+1.500 = 3.000 TL! TC kimlik numarasına göre 3-4 gün içinde yatacak! Hesaplar sil baştan...

Ramazan ayı geldi çattı. Bayrama az bir süre kala gözler emekli ikramiyelerine çevrildi. Bayram gündemiyle birlikte milyonlarca kişi bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağını merak ediyor. Ocak ayında maaşlara yapılan iyileştirmenin ardından ikramiyelerde de artış beklentisi oldu. Peki kim kaç lira ikramiye alacak? İkramiyeler hangi tarihte yatırılacak? İşte tüm soruların cevabı haberimizde...