Bayram ikramiyesinde tarih belli oldu! Peki kim kaç lira ikramiye alacak? İkramiyeler hangi tarihte yatırılacak?
Milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyelerinin ilk bölümü bu ay yatırılacak. İkramiyeler emeklilerin hesabında olacak. Herhangi bir başvuruya gerek kalmayacak. Peki kim kaç lira ikramiye alacak? İkramiyeler hangi tarihte yatırılacak? İşte cevabı...
15.04.2022 17:04 - Son Güncelleme: 15.04.2022 17:04
Yaklaşık 14 milyon emekli ve hak sahibi bayram ikramiyesi alacak. Her yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenen ikramiyelerin ilk bölümü bu ay sonunda emeklilerin hesabında olacak.
Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine de bayram ikramiyesi verilecek.