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Bayram ikramiyesinde tarih belli oldu! Peki kim kaç lira ikramiye alacak? İkramiyeler hangi tarihte yatırılacak?

Milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyelerinin ilk bölümü bu ay yatırılacak. İkramiyeler emeklilerin hesabında olacak. Herhangi bir başvuruya gerek kalmayacak. Peki kim kaç lira ikramiye alacak? İkramiyeler hangi tarihte yatırılacak? İşte cevabı...

takvim.com.tr
Özel haber
15.04.2022 17:04 - Son Güncelleme: 15.04.2022 17:04
Bayram ikramiyesinde tarih belli oldu! Peki kim kaç lira ikramiye alacak? İkramiyeler hangi tarihte yatırılacak?

Yaklaşık 14 milyon emekli ve hak sahibi bayram ikramiyesi alacak. Her yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenen ikramiyelerin ilk bölümü bu ay sonunda emeklilerin hesabında olacak.

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Bayram ikramiyesinde tarih belli oldu! Peki kim kaç lira ikramiye alacak? İkramiyeler hangi tarihte yatırılacak?

Emeklilerin ikramiye için herhangi bir başvuru yapmasına gerek olmayacak. Maaşın yatırıldığı hesaba ikramiyeler de yatırılacak. İkramiyelerin yatırılacağı tarihler de belli oldu.

Bayram ikramiyesinde tarih belli oldu! Peki kim kaç lira ikramiye alacak? İkramiyeler hangi tarihte yatırılacak?

Bayram ikramiyeleri SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek.

Bayram ikramiyesinde tarih belli oldu! Peki kim kaç lira ikramiye alacak? İkramiyeler hangi tarihte yatırılacak?

Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine de bayram ikramiyesi verilecek.

Bayram ikramiyesinde tarih belli oldu! Peki kim kaç lira ikramiye alacak? İkramiyeler hangi tarihte yatırılacak?

Eşinden ve kendi emekliliğinden dolayı iki maaş alanlarda 2 dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek.

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