Minimum 4. 253 TL maaş! Sınav, mülakat yok! 35 yaş altı temizlikçi, güvenlik... Sağlık Bakanlığı'ndan YENİ PERSONEL ALIMI İLANI: 5 ilde en az lise mezunu sözleşmeli işçi alınacak!

Sağlık Bakanlığı yeni personel ilanları olup olmadığı sıkı takip edilen konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından yeni işçi alımı duyurusu yapıldı. Buna göre çeşitli illerde 23 sözleşmeli personel alımı yapılacağı belirtildi. Genel Müdürlüğün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 4 büro personeli, 4 koruma ve güvenlik görevlisi, 14 destek personeli ve 1 gemi adamı istihdamı sağlanacak. Bu gelişmelerin ardından personel alımına ilişkin detaylar ve başvuru şartları merak edildi. İşte Sağlık Bakanlığı HSSGM personel alımına ilişkin detaylar...