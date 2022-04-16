Minimum 4. 253 TL maaş! Sınav, mülakat yok! 35 yaş altı temizlikçi, güvenlik... Sağlık Bakanlığı'ndan YENİ PERSONEL ALIMI İLANI: 5 ilde en az lise mezunu sözleşmeli işçi alınacak!
Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 23 personel alımı yapacağını duyurdu. Mülakat yapılmaksızın Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu personel alımı yapılacak. 5 ilde yapılacak personel alımı için başvuru şartlarıi başvuru tarihi ve istenilen belgeler tek tek açıklandı. İşte HSSGM personel alımına ilişkin merak edilenler...
Sağlık Bakanlığı yeni personel ilanları olup olmadığı sıkı takip edilen konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından yeni işçi alımı duyurusu yapıldı. Buna göre çeşitli illerde 23 sözleşmeli personel alımı yapılacağı belirtildi. Genel Müdürlüğün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 4 büro personeli, 4 koruma ve güvenlik görevlisi, 14 destek personeli ve 1 gemi adamı istihdamı sağlanacak. Bu gelişmelerin ardından personel alımına ilişkin detaylar ve başvuru şartları merak edildi. İşte Sağlık Bakanlığı HSSGM personel alımına ilişkin detaylar...
Türkiye Hudut ve sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nün 23 sözleşmeli personel alımı ilanı dikkat çekti.
Genel Müdürlüğün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 4 büro personeli, 4 koruma ve güvenlik görevlisi, 14 destek personeli ve 1 gemi adamı olmak üzere 23 sözleşmeli personel alımı yapılacak.
👉Alım yapılacak şehirler ise, Çanakkale, İzmir, Hatay, Ordu, İstanbul
BAŞVURULAR NEREYE?
Adayların başvurularını, "www.hssgm.gov.tr" internet adresinden temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle 15 gün içinde, şahsen, posta ve kargo gibi kanallarla Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Yazı İşleri ve Arşiv Yönetim Birimine yapması gerekiyor.