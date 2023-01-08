14 günlük maaş farkı YATTI MI? Ocak ayı Emekli Sandığı, memur, öğretmen maaş farkı ne zaman yatacak? 14 günlük maaş farkı hesaplama 2023!
Ocak ayı zamlı emekli, memur maaşları belli oldu. Memur ve emeklilere %30 zam yapıldı. SSK ve BAĞKUR 4A-4B-4C'liler emekli maaş farkları ödemelerinin ne zaman yatacağını merak ediyor. Ödemeler Tahsis numarası son rakamına göre hesaplara geçecek. Peki, 14 günlük maaş farkı YATTI MI? Ocak ayı Emekli Sandığı, memur, öğretmen maaş farkı ne zaman yatacak? 14 günlük maaş farkı hesaplama 2023!
08.01.2023 23:45 - Son Güncelleme: 08.01.2023 23:45
Öğretmen, memur maaş farkları ne zaman ödenecek? Sorusu arama motorlarında araştırılmaya başlandı. 2023 memur maaşı zam oranlarının belirlenmesinin ardından ne zaman yatacağı merak edilen maaş farkı hakkında her geçen gün yeni detaylar da gün yüzüne çıkmaya başladı. Peki, 14 günlük maaş farkı yattı mı, neden yatmadı? Öğretmen, memur maaş farkları ne zaman ödenecek? 14 günlük maaş farkı nasıl hesaplanır? İşte detaylar!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde memur ve emekli maaşına yapılan zam oranını açıkladı. TÜİK tarafından açıklanan TÜFE 2022'de 1,8 oranında arttı ve yıllık enflasyon oranı yüzde 64,27 oldu.