14 günlük maaş farkı YATTI MI? Ocak ayı Emekli Sandığı, memur, öğretmen maaş farkı ne zaman yatacak? 14 günlük maaş farkı hesaplama 2023!

Buna göre 2023 yılında en düşük memur maaşı 11 bin 848 TL, en düşük memur emekli aylığı ise 7 bin 901 TL oldu. Diğer yandan emekli maaşlarına 3600 ek gösterge de yansıyacak. Peki, 3600 ek gösterge emekli memur maaşına yansıyacağı tarih belli oldu mu?