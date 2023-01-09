Formu doldurana 8.500 TL maaş! İŞKUR 75 BİN 870 personel alacak! KPSS, sınav şartı yok! 19-47 yaş arası herkes müracaat edebilir! TYP, bekçi, temizlikçi...
İŞKUR işçi alımları Ocak ayıyla birlikte merak edildi. 81 ilde 75 bin 870 açık işçi sayısı bulunuyor. En fazla alımlar Beden işçisi (Genel), Temizlik görevlisi, Garson (Servis elemanı) kadrolarına yapılacak. İşte en yeni İŞKUR personel alımı ilanları!
İŞKUR 2023 Ocak ayı ilanlarını paylaşmaya başladı. Yeni yılda binlerce özel sektördeki şirketler İŞKUR üzerinden ilanlarını tek tek açıyor. Ocak ayında açık iş sayısı 75 bin 870 olarak duyuruldu. İş arayan kişiler hangi sektöre ne kadar personel alımı yapılacağını öğrenmek için ilanlara göz atmak istiyor. İşte 2023 Ocak ayı İŞKUR personel alımı ilanları!
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından sürekli işçi alımları yapılıyor. İŞKUR her sene yüz binlerce vatandaşa iş kapısı oluyor. Kamu ve özel sektörde firma ve kuruluşların personel alımı ilanlarını duyuran kurum bu kapsamda yurttaşların iş bulmasını kolaylaştırıyor.
EN ÇOK ALIM YAPILACAK MESLEKLER VE AÇIK İŞ SAYISI!
Beden İşçisi (Genel)
Forklift Operatörü
Garson (Servis Elemanı)
Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı
Kalite Kontrolcü
Kamyon Şoförü
Kasiyer
Klinik Destek Elemanı (Hastane)
Konfeksiyon İşçisi
Lojistik Elemanı
Madenci (Genel)
Makine Bakım Onarım Teknisyeni/Makine Bakım Onarımcısı
Makineci (Dikiş)
Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)
Paketleme İşçisi
Satış Danışmanı / Uzmanı
Temizlik Görevlisi
Meslek Açık İş Sayısı
Web Tasarımı ve Kodlama Teknikeri 3
Acil Servis Hemşiresi 3
Acil Tıp Teknisyeni 24
Açık Hava Depo Görevlisi 4
Açkı Ve Polisaj Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği 22
Adalet Meslek Elemanı 2
Ağaç Biçme Makinesi Operatörü (Hızarcı-Keresteci) 9
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi 3
Ağaç İşleri Teknikeri 5
Ağaç İşleri Teknisyeni 6
Ağaç Palet İmalatçısı 22
Ağır Vasıta Tecrübe Sürücüsü 11
Ağız ve Diş Sağlığı Sağlık Teknikeri 1
Ağız ve Diş Sağlığı Teknisyeni 1