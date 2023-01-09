Evde çalışanlara emeklilik fırsatı! Kolay sigorta nasıl yapılacak? Primler neye göre belirleniyor?
Bakıcı, temizlikçi gibi ev işlerinde çalışanlara da emeklilik yolu açık. Burada çalışma günü sayısına göre farklı uygulamalar ve eksik günleri tamamlama imkanı var. Ödenecek primler ise yeni yılla birlikte değişti…
09.01.2023 07:00 - Son Güncelleme: 09.01.2023 07:00
2. Primler neye göre belirleniyor?
Evinde 10 günden az süre ile sigortalı çalıştıranların, bu kişileri çalıştırdıkları her bir gün için asgari ücretin günlük tutarının yüzde 2'si oranında iş kazası ve meslek hastalığı primi ödemeleri yeterli oluyor.
Sigortalı çalışan isterse kendi prim ödeyerek emeklilik ve genel sağlık sigortası da yaptırabiliyor. Evde 10 gün ve üzerinde süreyle çalışanlar için ise çalıştıran kişi tarafından genel sağlık sigortası ve emekliliği de kapsayan sigorta yaptırılmak zorunda.