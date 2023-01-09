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Evde çalışanlara emeklilik fırsatı! Kolay sigorta nasıl yapılacak? Primler neye göre belirleniyor?

Bakıcı, temizlikçi gibi ev işlerinde çalışanlara da emeklilik yolu açık. Burada çalışma günü sayısına göre farklı uygulamalar ve eksik günleri tamamlama imkanı var. Ödenecek primler ise yeni yılla birlikte değişti&hellip;

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
09.01.2023 07:00 - Son Güncelleme: 09.01.2023 07:00
Evde çalışanlara emeklilik fırsatı! Kolay sigorta nasıl yapılacak? Primler neye göre belirleniyor?

Ev işlerinde çalışanların sigorta primleri, yeni asgari ücretle birlikte yükseldi. Prim tutarları çalışma süresine göre değişirken, isteyen çalışanlar primlerini tamamlayabilecek. İşte merak edilen soruların yanıtları:

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Evde çalışanlara emeklilik fırsatı! Kolay sigorta nasıl yapılacak? Primler neye göre belirleniyor?

1. Ev hizmetlerinde çalışanlar sigortalı yaptırılmak zorunda mı?
Evet, 1 gün de 10 gün de çalışsa sigorta yaptırılması şart.

Evde çalışanlara emeklilik fırsatı! Kolay sigorta nasıl yapılacak? Primler neye göre belirleniyor?

Evde çalıştırılan kişi için ödenecek primde çalışma süresine göre farklı bir uygulama söz konusu. Burada belirleyici, 1 ay içinde 10 günden az ya da fazla çalışması oluyor.

Evde çalışanlara emeklilik fırsatı! Kolay sigorta nasıl yapılacak? Primler neye göre belirleniyor?

2. Primler neye göre belirleniyor?
Evinde 10 günden az süre ile sigortalı çalıştıranların, bu kişileri çalıştırdıkları her bir gün için asgari ücretin günlük tutarının yüzde 2'si oranında iş kazası ve meslek hastalığı primi ödemeleri yeterli oluyor.

Evde çalışanlara emeklilik fırsatı! Kolay sigorta nasıl yapılacak? Primler neye göre belirleniyor?

Sigortalı çalışan isterse kendi prim ödeyerek emeklilik ve genel sağlık sigortası da yaptırabiliyor. Evde 10 gün ve üzerinde süreyle çalışanlar için ise çalıştıran kişi tarafından genel sağlık sigortası ve emekliliği de kapsayan sigorta yaptırılmak zorunda.

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