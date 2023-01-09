Evde çalışanlara emeklilik fırsatı! Kolay sigorta nasıl yapılacak? Primler neye göre belirleniyor?

Sigortalı çalışan isterse kendi prim ödeyerek emeklilik ve genel sağlık sigortası da yaptırabiliyor. Evde 10 gün ve üzerinde süreyle çalışanlar için ise çalıştıran kişi tarafından genel sağlık sigortası ve emekliliği de kapsayan sigorta yaptırılmak zorunda.