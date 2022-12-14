14-15 Aralık 2022 evde bakım maaşı yatan İLLER GÜNCEL LİSTESİ! Aralık ayı evde bakım maaşı yattı mı? 2023 evde bakım parası kaç TL olacak?
Evde bakım maaşı yatan iller Aralık ayında sorgulanıyor. Evde bakım parası kaç ilde yattı? Her ay düzenli olarak yatırılan evde bakım maaşları için vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. Bakıma ihtiyaç duyan engelli veya yaşlı bulunan hane halkına ödenen evde bakım maaşı, her ay farklı iller için farklı tarihlerde yatırılıyor. Maaşlarınızı E-Devlet üzerinden veya Ziraat Bankası üzerinden de sorgulamak mümkün. İşte, 14-15 Aralık evde bakım maaşı yatan iller listesi!
14.12.2022 08:51 - Son Güncelleme: 14.12.2022 08:57
Evde bakım maaşı sorgulama yapan vatandaşlar 14-15 Aralık evde bakım maaşı yatan iller listesini sorguluyor. Evde bakım maaşları her ayın farklı günlerinde farklı iller için yatırılıyor. Aralık ayı maaşları için vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. Peki, 15 Aralık evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşlarını E-Devlet üzerinden sorgulamanız mümkün.