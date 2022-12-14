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Haberler Ekonomi 14-15 Aralık 2022 evde bakım maaşı yatan İLLER GÜNCEL LİSTESİ! Aralık ayı evde bakım maaşı yattı mı? 2023 evde bakım parası kaç TL olacak?

14-15 Aralık 2022 evde bakım maaşı yatan İLLER GÜNCEL LİSTESİ! Aralık ayı evde bakım maaşı yattı mı? 2023 evde bakım parası kaç TL olacak?

Evde bakım maaşı yatan iller Aralık ayında sorgulanıyor. Evde bakım parası kaç ilde yattı? Her ay düzenli olarak yatırılan evde bakım maaşları için vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. Bakıma ihtiyaç duyan engelli veya yaşlı bulunan hane halkına ödenen evde bakım maaşı, her ay farklı iller için farklı tarihlerde yatırılıyor. Maaşlarınızı E-Devlet üzerinden veya Ziraat Bankası üzerinden de sorgulamak mümkün. İşte, 14-15 Aralık evde bakım maaşı yatan iller listesi!

takvim.com.tr
14.12.2022 08:51 - Son Güncelleme: 14.12.2022 08:57
14-15 Aralık 2022 evde bakım maaşı yatan İLLER GÜNCEL LİSTESİ! Aralık ayı evde bakım maaşı yattı mı? 2023 evde bakım parası kaç TL olacak?

Evde bakım maaşı sorgulama yapan vatandaşlar 14-15 Aralık evde bakım maaşı yatan iller listesini sorguluyor. Evde bakım maaşları her ayın farklı günlerinde farklı iller için yatırılıyor. Aralık ayı maaşları için vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. Peki, 15 Aralık evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşlarını E-Devlet üzerinden sorgulamanız mümkün.

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14-15 Aralık 2022 evde bakım maaşı yatan İLLER GÜNCEL LİSTESİ! Aralık ayı evde bakım maaşı yattı mı? 2023 evde bakım parası kaç TL olacak?

EVDE BAKIM MAAŞLARI YATTI MI, YATAN İLLER LİSTESİ BELLİ Mİ?
Yaşlı ve engelli bireylerin bakımı için yapılan evde bakım maaşı ödemeleri ilden ile farklılık gösterse de her ay genellikle 15-31 arasında hesaplara geçiyor.

14-15 Aralık 2022 evde bakım maaşı yatan İLLER GÜNCEL LİSTESİ! Aralık ayı evde bakım maaşı yattı mı? 2023 evde bakım parası kaç TL olacak?

Aralık ayı ödemesinin de bu tarihler arasında olması bekleniyor. Ödemeler başladığında güncel liste haberimizde olacak.

14-15 Aralık 2022 evde bakım maaşı yatan İLLER GÜNCEL LİSTESİ! Aralık ayı evde bakım maaşı yattı mı? 2023 evde bakım parası kaç TL olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eskiden beri devam eden engelli ve yaşlı aylıklarının ödemelerini de titizlikle sürdürüyoruz. Kasım ayında 1,3 milyon yaşlı ve engellimize 2,1 milyar lira ödedik, Aralık ayında da aynı miktar ödemeyi gerçekleştireceğiz." dedi.

14-15 Aralık 2022 evde bakım maaşı yatan İLLER GÜNCEL LİSTESİ! Aralık ayı evde bakım maaşı yattı mı? 2023 evde bakım parası kaç TL olacak?

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?
Son olarak evde bakım parası 2706'dan 3340'a yükseltilmişti.

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