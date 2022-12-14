14-15 Aralık 2022 evde bakım maaşı yatan İLLER GÜNCEL LİSTESİ! Aralık ayı evde bakım maaşı yattı mı? 2023 evde bakım parası kaç TL olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eskiden beri devam eden engelli ve yaşlı aylıklarının ödemelerini de titizlikle sürdürüyoruz. Kasım ayında 1,3 milyon yaşlı ve engellimize 2,1 milyar lira ödedik, Aralık ayında da aynı miktar ödemeyi gerçekleştireceğiz." dedi.