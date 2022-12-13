4A,4B,4C’liler EYT’de bu kodlara dikkat etsin! ‘S’, ‘Ş’ VE ‘K’ harfleri varsa emekli maaşınız yanacak! SSK ve BAĞ-KUR’lular SGK hizmet dökümünde...

SON DAKİKA EYT'DE BUGÜN! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin merakla beklenen EYT ile ilgili son açıklamasında "Çalışmamız henüz tamamlanmadı. EYT ilgili sayılar her ay değişiyor. Haziran rakamları bir buçuk milyon demiştik. Şimdi bir milyon sekiz yüz bin civarı oldu." demişti. Hemen akabinde bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da çok kritik EYT açıklaması geldi.