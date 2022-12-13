4A,4B,4C'liler EYT'de bu kodlara dikkat etsin! ‘S’, ‘Ş’ VE ‘K’ harfleri varsa emekli maaşınız yanacak! SSK ve BAĞ-KUR’lular SGK hizmet dökümünde...
Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT açıklaması geldi. Milyonlarca yaşa takılan EYT yasasını dört gözle bekliyor. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanları kapsayan düzenleme için çalışmalar son sürat devam ediyor. Gündemde borçlanma, staj, çıraklık konuları yer alırken Erdoğan'ın flaş açıklaması dikkat çekti. Başkan Erdoğan, "Bu ayın sonuna kadar bu işi neticelendireceğiz. 2023'e masamızdan bunu kaldırarak girmiş olacağız." dedi. Öte yandan EYT'de bu detaylara dikkat edilmesi konusunda uyarı yapıldı. İşte ayrıntılar...
SON DAKİKA EYT'DE BUGÜN! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin merakla beklenen EYT ile ilgili son açıklamasında "Çalışmamız henüz tamamlanmadı. EYT ilgili sayılar her ay değişiyor. Haziran rakamları bir buçuk milyon demiştik. Şimdi bir milyon sekiz yüz bin civarı oldu." demişti. Hemen akabinde bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da çok kritik EYT açıklaması geldi.
KAÇ KİŞİ EYT'DEN YARARLANACAK?
"EYT'lilere yönelik düzenlemenin" sorulduğu Bakan Bilgin, "EYT konusunda bizim çalışmamız henüz tamamlanmadı, bitince açıklayacağız. Burada gizli bir şey yok. Mecliste anlattım, EYT ile ilgili sayılar her ay değişiyor. Haziran rakamlarını 1,5 milyon demiştik. Şimdi 1 milyon 800 bin civarı oldu. Bu rakamlar da dahil, bilinen verileri değerlendirip hesabımızı ona göre yapmamız lazım." yanıtını verdi.
Farklı iş yerlerinde çalışmış, hizmet birleştirilmesi yapılmış ya da yapılmamış olanların bulunduğuna dikkati çeken Bilgin, şunları kaydetti:
"EYT gündeme gelince bize müracaat edenler var. Daha önce kayıtlarımızda dijital ortamda yer almayanlar, dosyalarıyla geliyor. İncelenip hizmet birleştirilmesi yapılıyor. Bu teknik bir çalışma. Bütün bu çalışmalar tamamlanacak, ay sonuna kadar bitecek diye düşünüyorum. Aralık ayının sonuna kadar çalışmayı bitirip Meclise götürürüz diye umuyorum. Çünkü çok hızlı çalışıyoruz. Yeni değil, uzun zamandır çalışıyoruz."
EYT'DE YAŞ SINIRI OLACAK MI?
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, EYT düzenlemesinde çalışmaların bittiğini, teknik sorunların olduğunu, nihai noktaya gelindiğini söyledi. Kurtulmuş, "EYT populizm değil, doğru olanı yapmaya çalışıyoruz." dedi. Kurtulmuş, asgari ücret zammı için ise, "Enflasyona ezdirmeyeceğiz." değerlendirmesini yaptı.