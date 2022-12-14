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Haberler Ekonomi TOKİ ÇORUM KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Çorum 2+1 3+1 2.160 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! Merkez, Osmancık, Sungurlu, İskilip...

TOKİ ÇORUM KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Çorum 2+1 3+1 2.160 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! Merkez, Osmancık, Sungurlu, İskilip...

TOKİ sosyal konut kuraları kaldığı yerden devam ediyor. Sonuçlar il il duyuruluyor. Toplam 2.160 sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı kuralar, bugün Çorum'da gerçekleşecek. Kuralar; Alaca, Bayat, Dodurga, İskilip, Kargı, Laçin, Meçitözü, Merkez, Ortaköy, Ortaköy Aşdağul, Osmancık, Sungurlu ve Uğurludağ ilçeleri için çekilecek. Peki, Çorum kura sonuçları açıklandı mı? İşte Çorum 1+1 2+1 3+1 2.160 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ!

takvim.com.tr
14.12.2022 09:20 - Son Güncelleme: 14.12.2022 09:20
TOKİ ÇORUM KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Çorum 1+1 2+1 3+1 2.160 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! Merkez, Osmancık, Sungurlu, İskilip...

Çorum TOKİ kura sonuçları hakkında aramalar sabah saatlerinden itibaren hız kazandı. TOKİ Sosyal Konut projesi kapsamında hak sahipleri belli olmaya devam ediyor. 14-15 Aralık tarihleri arasında yapılacak Çorum kura çekimi kapsamında 13 ilçe için sonuçlar açıklanacak. Peki, Çorum kura sonuçları açıklandı mı? İşte Çorum 2+1 3+1 2.160 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! Merkez, Osmancık, Sungurlu, İskilip...

GALERİ DEVAM EDİYOR
TOKİ ÇORUM KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Çorum 1+1 2+1 3+1 2.160 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! Merkez, Osmancık, Sungurlu, İskilip...

ÇORUM TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çorum TOKİ sosyal konut projesi için kura çekimi tarihi 14 Aralık 2022 Çarşamba ve 15 Aralık 2022 Perşembe günleri olarak duyuruldu. Çorum kuraları TOKİ'nin Youtube kanalından saat 10.00'den sonra canlı izlenebilecek.

TOKİ ÇORUM KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Çorum 1+1 2+1 3+1 2.160 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! Merkez, Osmancık, Sungurlu, İskilip...

ÇORUM TOKİ KURA SONUÇLARI CANLI İZLE!

TOKİ ÇORUM KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Çorum 1+1 2+1 3+1 2.160 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! Merkez, Osmancık, Sungurlu, İskilip...

ÇORUM TOKİ KURALARI HANGİ İLÇELERDE?

ALACA 200
BAYAT 100
DODURGA 3. ETAP 72

TOKİ ÇORUM KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Çorum 1+1 2+1 3+1 2.160 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! Merkez, Osmancık, Sungurlu, İskilip...

İSKİLİP 204
KARGI 3. ETAP 120
LAÇİN 78
MECİTÖZÜ 80

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