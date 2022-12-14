TOKİ ÇORUM KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Çorum 2+1 3+1 2.160 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! Merkez, Osmancık, Sungurlu, İskilip...
TOKİ sosyal konut kuraları kaldığı yerden devam ediyor. Sonuçlar il il duyuruluyor. Toplam 2.160 sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı kuralar, bugün Çorum'da gerçekleşecek. Kuralar; Alaca, Bayat, Dodurga, İskilip, Kargı, Laçin, Meçitözü, Merkez, Ortaköy, Ortaköy Aşdağul, Osmancık, Sungurlu ve Uğurludağ ilçeleri için çekilecek. Peki, Çorum kura sonuçları açıklandı mı? İşte Çorum 1+1 2+1 3+1 2.160 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ!
14.12.2022 09:20 - Son Güncelleme: 14.12.2022 09:20
Çorum TOKİ kura sonuçları hakkında aramalar sabah saatlerinden itibaren hız kazandı. TOKİ Sosyal Konut projesi kapsamında hak sahipleri belli olmaya devam ediyor. 14-15 Aralık tarihleri arasında yapılacak Çorum kura çekimi kapsamında 13 ilçe için sonuçlar açıklanacak. Peki, Çorum kura sonuçları açıklandı mı? İşte Çorum 2+1 3+1 2.160 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! Merkez, Osmancık, Sungurlu, İskilip...