TOKİ ÇORUM KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Çorum 2+1 3+1 2.160 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! Merkez, Osmancık, Sungurlu, İskilip...

Çorum TOKİ kura sonuçları hakkında aramalar sabah saatlerinden itibaren hız kazandı. TOKİ Sosyal Konut projesi kapsamında hak sahipleri belli olmaya devam ediyor. 14-15 Aralık tarihleri arasında yapılacak Çorum kura çekimi kapsamında 13 ilçe için sonuçlar açıklanacak. Peki, Çorum kura sonuçları açıklandı mı? İşte Çorum 2+1 3+1 2.160 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! Merkez, Osmancık, Sungurlu, İskilip...