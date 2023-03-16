13.9 milyon Bağ-Kur SSK emeklisine yepyeni kazanç takvimi! İkramiye+ekstra zamla 2’li gelir! 1999-2000 sonrası maaşı bağlanan herkes...

13.9 milyon Bağ-Kur SSK emeklisine yepyeni kazanç takvimi! İkramiye+ekstra zamla 2'li gelir! 1999-2000 sonrası maaşı bağlanan herkese yatıyor. Bayram ikramiyesi Türkiye'de emekli olan kişilere maaşlara ilave olarak ödenen bir tür ek ödeme olarak yılda iki kez hesaplara yatırılıyor. Emeklilik hakkı kazanıldığı tarihten itibaren bayram önceleri hesaplara yatırılıyor. Öte yandan bu ödemeler emekliye ek bir kazanç oluyor. Bayram öncesi milyonlarca kişiye tam 1.100 TL'lik ikramiye ödemesi yatıyor.