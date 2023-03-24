MEB 5 bin personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler? BAŞVURU FORMU | ÖSYM MEB 5 bin alım branş dağılımı ve kontenjanları!

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 5 bin sözleşmeli personel alımı yapılacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu alımın hayırlı olmasını temenni ederken başvurular hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. 2023 yılında yapılacak MEB sözleşmeli personel alımı için kontenjanlar ve branş dağılımı belli oldu. İşte Milli Eğitim Bakanlığı 5 bin sözleşmeli personel alımı başvuru şartları, formu ve branş dağılımı listesi.