MEB 5 bin personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler? BAŞVURU FORMU | ÖSYM MEB 5 bin alım branş dağılımı ve kontenjanları!
MEB'den yeni personel alım ilanı! Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışmak isteyenlere müjde! Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere toplam 5 bin sözleşmeli personel alınacağı bildirildi. Alım yapılacak bölümler belli olurken, başvuru nasıl yapılır, şartları ve başvuru formu merak konusu oldu. Peki MEB 5 bin personel alımı başvuru nasıl, nereden yapılır, şartları neler? 4.250 büro personeli, 125 diyetisyen alımı başvuru formu yayımlandı mı? İşte MEB personel alımı branş dağılımı ve kontenjanları ve diğer detaylar.
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 5 bin sözleşmeli personel alımı yapılacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu alımın hayırlı olmasını temenni ederken başvurular hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. 2023 yılında yapılacak MEB sözleşmeli personel alımı için kontenjanlar ve branş dağılımı belli oldu. İşte Milli Eğitim Bakanlığı 5 bin sözleşmeli personel alımı başvuru şartları, formu ve branş dağılımı listesi.
MEB 5 BİN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN?
Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Merkez teşkilatımız dışında 80 ilimiz için ihdas edilen 4 bin 746 kişilik sözleşmeli personel pozisyonlarında önceliği deprem felaketinden etkilenen illerimize vereceğiz.
Ailemize katılacak yeni üyelerimize, millî eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.
TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI!
Millî Eğitim Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde 5 bin sözleşmeli personel istihdam edecek. ÖSYM Başkanlığı, KPSS-2023/4 Milli Eğitim Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması'na ilişkin tercih kılavuzunu yayımladı.
TERCİH TARİHLERİ
Adaylar tercihlerini 24-30 Mart 2023 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM'ye gönderebilecek. İnternetten tercih gönderme işlemleri 30 Mart 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.
Adayların sözleşmeli personel pozisyonlarını tercih edebilmeleri için 18 Eylül 2022 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2022-KPSS Lisans) girmiş ve ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir.