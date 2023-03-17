Tarım Kredi 16-29 Mart 2023 FİYAT LİSTESİ! Sıvı yağ, toz şeker fiyatı düştü! Kooperatif marketlerde Ramazan ayına özel 70 üründe indirim!
Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte zincir marketler de atağa geçti. Tarım Kredi Kooperatif marketleri de Ramazan ayına özel bir indirim kataloğu yayımlayarak müşterilerine avantajlı alışveriş fırsatı sunuyor. 16-29 Mart 2023 tarihleri arasında geçerli olan bu indirim kataloğunda birçok temel gıda ürünü bulunuyor. Ayçiçek yağı, pirinç, bulgur, nohut, toz şeker, un, mercimek gibi ürünlerde fiyatlar oldukça düşük seviyelere indirilmiş durumda. Bu yazıda, Tarım Kredi Kooperatif marketlerindeki Ramazan indirimleri hakkında detaylı bilgi verilecek.
17.03.2023 10:40 - Son Güncelleme: 17.03.2023 10:42
Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin Ramazan ayına özel aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. 16-29 Mart 2023 tarihleri arasında geçerli indirimli kaçırmayın! Ayçiçek yağı, pirinç, bulgur, nohut, toz şeker, un, mercimek fiyatları düştü. Ramazan ayı yaklaşırken zincir marketler de atağa geçti Bu kapsamda Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde tam 70 üründe dev indirim başladı. İşte 16-29 Mart Tarım Kredi indirimleri...