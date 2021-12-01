13.2 milyona yeni maaş müjdesi! Emekli maaşını yükseltecek 3 formül sevindirecek! 3600 ek gösterge ve seyyanen zamla ödemeler artacak. Milyonlarca emekli vatandaş maaşlarına yapılacak olan zam tutarını bekliyor. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere 2 kez emekli maaşlarına enflasyon verilerine göre zam yapılıyor. Ocak ayının ilk günlerinde milyonların yılın ilk 6 ayında alacağı zam tutarı belli olacak. Bu süreçte bazı formüller de gündeme geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kamuoyunun yakından takip ettiği 3 önemli konuyla ilgili çalışmalarına devam ediyor