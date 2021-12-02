Akıllara zarar indirimler yapıldı: Gıda, tekstil, elektronik ürünlerde... Aktüel kataloğu yenilendi! A101'de yılın büyük kampanyası başladı!

A101 yepyeni aktüel ürünler kataloğu ile karşınızda! Çay, peynir, süt, kıyma, yağ, deterjan ve teknolojik ürünlerde yine sürpriz indirimler yapıldı. Vatandaşlar A101'in aktüel ürünler kataloğuna bakmadan alışverişe başlamıyor. Bu haftanın ortasından itibaren yeni ürünler indirimli fiyatlarıyla raflardaki yerini aldı. Elektronik ürünlerden, gıda ihtiyaçlarına, tekstilden spor aletlerine pek çok üründe şaşırtan kampanya başlatıldı. İşte indirime giren ürünleri ve kampanya tarihlerini öğrenebileceğiniz A101 aküel ürünler kataloğu...