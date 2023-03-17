%13,18 ZAM NETLEŞİYOR! EYT, SSK, Bağkur emekliye 6.896 TL kök maaş + %70 intibak! 2023 Temmuz Mevcut- Yeni enflasyon zam farkı tablosu!

Temmuz zammı için hesaplamalar şimdiden yapılmaya başlandı. Merkez Bankası, 42 katılımcıyla gerçekleştirdiği mart ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Buna göre Mart ayı enflasyon tahmini belli oldu. Yeni emekli maaşları tek tek hesaplandı. Peki, emekliler temmuzda ne kadar maaş alacak? İşte güncel zamlı maaş tablosu!