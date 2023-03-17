%13,18 ZAM NETLEŞİYOR! EYT, SSK, Bağkur emekliye 6.896 TL kök maaş + %70 intibak! 2023 Temmuz Mevcut- Yeni enflasyon zam farkı tablosu!
Ocak ayında zamlı maaşlarına kavuşan emekliler yılın 2. zammı için hesaplamalara başladı. Son dakika haberine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış beklentisi yüzde 37,72 oldu. Mart ayı için paylaşılan enflasyon tahmini ise 2,89'a yükseldi. Yapılan hesaplamalarla birlikte 3 aylık enflasyon farkının yüzde 13,18 olması bekleniyor. Buna göre en düşük emekli maaşı 6.224 TL'ye çıkacak. Peki, Temmuzda emekli maaşları ne kadar olacak 2023? İşte son paylaşılan veriye göre maaş tablosu!
17.03.2023 13:23 - Son Güncelleme: 17.03.2023 13:23
Temmuz zammı için hesaplamalar şimdiden yapılmaya başlandı. Merkez Bankası, 42 katılımcıyla gerçekleştirdiği mart ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Buna göre Mart ayı enflasyon tahmini belli oldu. Yeni emekli maaşları tek tek hesaplandı. Peki, emekliler temmuzda ne kadar maaş alacak? İşte güncel zamlı maaş tablosu!
MERKEZ BANKASI TAHMİNİ AÇIKLADI!
Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 42 katılımcıyla gerçekleştirdiği mart ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.
3 AYLIK TAHMİN YÜZDE 13,18
Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları anketine göre, 3 aylık enflasyon farkı yüzde 13,18'e yüksedi.