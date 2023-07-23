13.125 TL maaş alın! SGK’dan kadınlara 3 maaş müjdesi geldi! Başvuru ekranı aktif edildi! Şartları taşıyanlar...

En düşük emekli maaşı 7.500 TL oldu. 2023 yılında yapılan son zamla birlikte en düşük %50 oranında hisse alan dul maaşı 3.750 lira oldu. En düşük emekli maaşı üzerinden yetim (ölüm) aylığı alanların maaşı ise en düşük 1.875 lira oldu. 3 maaş alma hakkının tanınmasıyla birlikte kadınlar en düşük 13.125 TL ödeme alabilecek. Peki 3 maaş birden nasıl alınır, şartları neler, kimler alabilir, kimler alamaz? İşte detaylar...