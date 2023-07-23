13.125 TL maaş alın! SGK'dan kadınlara 3 maaş müjdesi geldi! Başvuru ekranı aktif edildi! Şartları taşıyanlar...
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sigortalı olanların ve ailelerinin refahını artırmak amacıyla desteklerini devam ettiriyor. Bununla birlikte sigortalı çalışanların yalnızca kendilerine değil, aile üyelerine de önemli imkanlar sunuyor. Özellikle eşin vefatı durumunda geride kalan yakınlarına çift maaş hakkı tanıması, vatandaşların güvenliğini sağlamak ve ekonomik anlamda destek olmak için önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Üstelik bu yasal haktan yararlanmak için emekli maaşı alıyor olmak engel değil. İşte detaylar...
23.07.2023 21:53 - Son Güncelleme: 23.07.2023 21:53
En düşük emekli maaşı 7.500 TL oldu. 2023 yılında yapılan son zamla birlikte en düşük %50 oranında hisse alan dul maaşı 3.750 lira oldu. En düşük emekli maaşı üzerinden yetim (ölüm) aylığı alanların maaşı ise en düşük 1.875 lira oldu. 3 maaş alma hakkının tanınmasıyla birlikte kadınlar en düşük 13.125 TL ödeme alabilecek. Peki 3 maaş birden nasıl alınır, şartları neler, kimler alabilir, kimler alamaz? İşte detaylar...