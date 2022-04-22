1.303,75 TL veren TOKİ'den 2+1 ve 3+1 daire sahibi oluyor! 25'ten fazla ile ucuz konut müjdesi! Süreyi kaçırmayın! İstanbul, Ankara, İzmir...
TOKİ yeni konut projelerini duyurdu. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İstanbul, İzmir, Adana, Ağrı, Afyon, Ankara, Balıkesir, Bitlis ve Batman'ın da aralarında bulunduğu 20'den fazla ilde ucuza konut satışı başlattı. Alt ve orta gelir grubu için satışa sunulan bu konutlar 2+1 ve 3+1 darelerden oluşuyor. Bu kampanya bir öncekilere benzemiyor! Nedeni ise TOKİ bu konutlar için kura yöntemi değil açık artırma yöntemi uygulayacak. 223 bin TL ile 1 milyon TL arasında değişen konutlar açık artırma tarihinde sahiplerine teslim edilecek. İşte güncel TOKİ konut satış listesi ve ödeme planı...
TOKİ'den ucuz konut müjdesi geldi. Mayıs ayına az bir süre kala onlarca şehirde projeler hazırlandı ve açık artırma ile satılacağı duyuruldu. İster daire, ister iş yeri! Binlerce konut ve iş merkezi satışı başladı. Süreyi kaçıran ucuz konut ve işyerlerinden mahrum kalır. Örneğin Kırşehir Kayabaşı kentsel dönüşüm projesi kapsamında 1126 adet konut satılacak. 156.450,03 TL peşinat ödeyen 120 ay vade ile aylık 1.303,75 TL yatırarak 2+1 odalı 312.900,06 TL'lik evi kapabilecek. İşte TOKİ'nin yayımladığı konut satışlarının tümü...
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'ndan 2+1 ve 3+1 daireler için kaçırılmayacak fırsatlar sunuldu. Ev sahibi olmak isteyenlere güzel haber az önce duyuruldu. Kira öder gibi ev almak için TOKİ güncel kampanyalara haberimizde yer verdik.