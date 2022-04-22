1.303,75 TL veren TOKİ’den 2+1 ve 3+1 daire sahibi oluyor! 25’ten fazla ile ucuz konut müjdesi! Süreyi kaçırmayın! İstanbul, Ankara, İzmir...

TOKİ'den ucuz konut müjdesi geldi. Mayıs ayına az bir süre kala onlarca şehirde projeler hazırlandı ve açık artırma ile satılacağı duyuruldu. İster daire, ister iş yeri! Binlerce konut ve iş merkezi satışı başladı. Süreyi kaçıran ucuz konut ve işyerlerinden mahrum kalır. Örneğin Kırşehir Kayabaşı kentsel dönüşüm projesi kapsamında 1126 adet konut satılacak. 156.450,03 TL peşinat ödeyen 120 ay vade ile aylık 1.303,75 TL yatırarak 2+1 odalı 312.900,06 TL'lik evi kapabilecek. İşte TOKİ'nin yayımladığı konut satışlarının tümü...