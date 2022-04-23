Halkbank'tan kaideleri yıkan kampanya! 30, 60, 80, 100 bin TL hesaplara hemen yatıyor! Sadece özel sektör çalışanlarına verilecek! Şubeye gitmeden...
Yeni dönemde çeşitli faktörler çerçevesinde günden güne artış gösteren masraf tutarları, her kesimden vatandaşın bütçesinin derinden etkilenmesine sebep oldu. Bir gün satın aldığı hizmeti diğer gün aynı fiyatta bulmakta zorlanan vatandaşlar, sarsılan bütçeleri için destek arayışı içerisine girdiler. Bu noktada devreye giren kamu bankası, özel sektör çalışanları için yeni bir ihtiyaç kredisi hizmeti geliştirdiğini açıkladı.
Özel sektör çalışanlarına müjde: Kamu bankası 36 ay vade ve yüzde 1,79 faiz oranı karşılığında ihtiyaç kredisi hizmeti sunulacağını açıkladı!
Gündelik ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve hayatını belirli standartlar çerçevesinde idame ettirebilmek amacı ile özel sektörde çeşitli pozisyonlarda görevlendirilmiş olan vatandaşlar, kamu sektörünün çalışma saatlerine ve aylık ücretlerine sahip olmadıkları için geçinmekte güçlük çekmeye başladılar. Gelirleri sabit olan ancak giderleri ekonomik gelişmeler çerçevesinde giderek artış gösteren vatandaşlar, bu durumdan etkilenen bütçelerini toparlayabilmek adına destek arayışı içerisine girdiler.
Halk Bankası Özel Sektör Çalışanları İhtiyaç Kredisi Kampanyası
Kamu bankalarından biri olarak hizmet veren Halk Bankası, memur ve emekli ihtiyaç kredisi kampanyalarından sonra bir yeni kampanya daha geliştirdiğini ve söz konusu yeni kampanyanın yalnızca özel sektör çalışanları için geçerli olduğunu bildirdi.