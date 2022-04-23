RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi Halkbank'tan kaideleri yıkan kampanya! 30, 60, 80, 100 bin TL hesaplara hemen yatıyor! Sadece özel sektör çalışanlarına verilecek! Şubeye gitmeden...

Halkbank'tan kaideleri yıkan kampanya! 30, 60, 80, 100 bin TL hesaplara hemen yatıyor! Sadece özel sektör çalışanlarına verilecek! Şubeye gitmeden...

Yeni dönemde çeşitli faktörler çerçevesinde günden güne artış gösteren masraf tutarları, her kesimden vatandaşın bütçesinin derinden etkilenmesine sebep oldu. Bir gün satın aldığı hizmeti diğer gün aynı fiyatta bulmakta zorlanan vatandaşlar, sarsılan bütçeleri için destek arayışı içerisine girdiler. Bu noktada devreye giren kamu bankası, özel sektör çalışanları için yeni bir ihtiyaç kredisi hizmeti geliştirdiğini açıkladı.

23.04.2022 09:32 - Son Güncelleme: 23.04.2022 09:32
Halkbank’tan kaideleri yıkan kampanya! 30, 60, 80, 100 bin TL hesaplara hemen yatıyor! Sadece özel sektör çalışanlarına verilecek! Şubeye gitmeden...

Özel sektör çalışanlarına müjde: Kamu bankası 36 ay vade ve yüzde 1,79 faiz oranı karşılığında ihtiyaç kredisi hizmeti sunulacağını açıkladı!

Gündelik ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve hayatını belirli standartlar çerçevesinde idame ettirebilmek amacı ile özel sektörde çeşitli pozisyonlarda görevlendirilmiş olan vatandaşlar, kamu sektörünün çalışma saatlerine ve aylık ücretlerine sahip olmadıkları için geçinmekte güçlük çekmeye başladılar. Gelirleri sabit olan ancak giderleri ekonomik gelişmeler çerçevesinde giderek artış gösteren vatandaşlar, bu durumdan etkilenen bütçelerini toparlayabilmek adına destek arayışı içerisine girdiler.

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Halkbank’tan kaideleri yıkan kampanya! 30, 60, 80, 100 bin TL hesaplara hemen yatıyor! Sadece özel sektör çalışanlarına verilecek! Şubeye gitmeden...

Vatandaşların ekonomik şartların çetinliğine karşı verdikleri mücadelede yanlarında olduğunu gösteren Halk Bankası, yeni dönemde özellikle özel sektör çalışanları için geliştirmiş olduğu kredi kampanyasının detaylarını kamuoyu ile paylaştı.

Halkbank’tan kaideleri yıkan kampanya! 30, 60, 80, 100 bin TL hesaplara hemen yatıyor! Sadece özel sektör çalışanlarına verilecek! Şubeye gitmeden...

Kamu bankasının özel sektör çalışanları için geliştirmiş olduğu kredi hizmeti, kısa süre içerisinde vatandaşlarına araştırmalarına konu olmayı başardı.

Halkbank’tan kaideleri yıkan kampanya! 30, 60, 80, 100 bin TL hesaplara hemen yatıyor! Sadece özel sektör çalışanlarına verilecek! Şubeye gitmeden...

Halk Bankası Özel Sektör Çalışanları İhtiyaç Kredisi Kampanyası

Kamu bankalarından biri olarak hizmet veren Halk Bankası, memur ve emekli ihtiyaç kredisi kampanyalarından sonra bir yeni kampanya daha geliştirdiğini ve söz konusu yeni kampanyanın yalnızca özel sektör çalışanları için geçerli olduğunu bildirdi.

Halkbank’tan kaideleri yıkan kampanya! 30, 60, 80, 100 bin TL hesaplara hemen yatıyor! Sadece özel sektör çalışanlarına verilecek! Şubeye gitmeden...

Halk Bankası, geliştirmiş olduğu yeni hizmetinin ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı.

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