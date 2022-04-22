Asgari ücrete temmuz ayında enflasyon zammı gelecek mi? Türk-İş’ten flaş asgari ücret açıklaması

1 Mayıs'ın, işçinin sorunlarını anlatma platformu olduğunu dile getiren Atalay, salgın dolayısıyla 2 senedir dar çerçevede yapılan 1 Mayıs etkinliklerinin, bu yıl 30 ilde sendikalarca ortaklaşa, diğer illerde ise her sendikanın kendisi tarafından gerçekleştireceğini bildirdi.