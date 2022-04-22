RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi Asgari ücrete temmuz ayında enflasyon zammı gelecek mi? Türk-İş'ten flaş asgari ücret açıklaması

Asgari ücrete temmuz ayında enflasyon zammı gelecek mi? Türk-İş'ten flaş asgari ücret açıklaması

Son dakika haberi... Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca emekli ve memur gözünü ara zam haberlerine çevirdi. İşçiler de yüksek enflasyon oranıyla birlikte "Asgari ücrete temmuz ayında zam olacak mı?" sorusunu sormaya başladı. İşçi temsilcisi Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret ve emekli maaşlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Atalay, "Açıklanan enflasyon, asgari ücretliye de emekliye de çalışana da uygulansın, hemen yapılsın." dedi. Peki temmuz ayında asgari ücrete zam yapılacak mı? Asgari ücret enflasyona göre değişecek mi? İşte detaylar...

22.04.2022 14:50 - Son Güncelleme: 22.04.2022 14:54
Asgari ücrete temmuz ayında enflasyon zammı gelecek mi? Türk-İş’ten flaş asgari ücret açıklaması

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret ile emekli maaşlarına yapılan zammın eridiğini belirterek "Yılın ortasında emekliyle, dar ve sabit gelirliyle, asgari ücretliyle ilgili müspet bir şey demek durumundalar." dedi.

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Asgari ücrete temmuz ayında enflasyon zammı gelecek mi? Türk-İş’ten flaş asgari ücret açıklaması

Atalay, Konfederasyon Genel Merkezi'nde yönetim kurulu üyeleriyle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Asgari ücrete temmuz ayında enflasyon zammı gelecek mi? Türk-İş’ten flaş asgari ücret açıklaması

Türkiye Kamu-Sen, DİSK, KESK ve Memur-Sen ile 20 Nisan Çarşamba günü toplantı yaptıklarını belirten Atalay, toplantıda 1 Mayıs ve çalışma hayatıyla ilgili sorunları görüştüklerini söyledi.

Asgari ücrete temmuz ayında enflasyon zammı gelecek mi? Türk-İş’ten flaş asgari ücret açıklaması

1 Mayıs'ın, işçinin sorunlarını anlatma platformu olduğunu dile getiren Atalay, salgın dolayısıyla 2 senedir dar çerçevede yapılan 1 Mayıs etkinliklerinin, bu yıl 30 ilde sendikalarca ortaklaşa, diğer illerde ise her sendikanın kendisi tarafından gerçekleştireceğini bildirdi.

Asgari ücrete temmuz ayında enflasyon zammı gelecek mi? Türk-İş’ten flaş asgari ücret açıklaması

Atalay, Türk-İş yönetimi olarak 1 Mayıs'ta Taksim Cumhuriyet Anıtına çelenk bırakacaklarını, diğer illerde 1 Mayıs'ı sendikalarla ortaklaşa kutlayacaklarını belirterek gelecek sene tüm sendikaların bir ilde ortaklaşa 1 Mayıs kutlaması yapmayla ilgili kanaati olduğunu ifade etti.

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