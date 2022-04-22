Asgari ücrete temmuz ayında enflasyon zammı gelecek mi? Türk-İş'ten flaş asgari ücret açıklaması
Son dakika haberi... Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca emekli ve memur gözünü ara zam haberlerine çevirdi. İşçiler de yüksek enflasyon oranıyla birlikte "Asgari ücrete temmuz ayında zam olacak mı?" sorusunu sormaya başladı. İşçi temsilcisi Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret ve emekli maaşlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Atalay, "Açıklanan enflasyon, asgari ücretliye de emekliye de çalışana da uygulansın, hemen yapılsın." dedi. Peki temmuz ayında asgari ücrete zam yapılacak mı? Asgari ücret enflasyona göre değişecek mi? İşte detaylar...
22.04.2022 14:50 - Son Güncelleme: 22.04.2022 14:54
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret ile emekli maaşlarına yapılan zammın eridiğini belirterek "Yılın ortasında emekliyle, dar ve sabit gelirliyle, asgari ücretliyle ilgili müspet bir şey demek durumundalar." dedi.
Atalay, Türk-İş yönetimi olarak 1 Mayıs'ta Taksim Cumhuriyet Anıtına çelenk bırakacaklarını, diğer illerde 1 Mayıs'ı sendikalarla ortaklaşa kutlayacaklarını belirterek gelecek sene tüm sendikaların bir ilde ortaklaşa 1 Mayıs kutlaması yapmayla ilgili kanaati olduğunu ifade etti.