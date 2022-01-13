13 Ocak İŞKUR iş ilanları: KPSS şartsız personel işçi alımları başladı! Şartlar belli oldu en az ilkokul mezunu! Duyuru geldi: TÜRASAŞ, TCDD...
İş arayanlara fırsat kapısı aralandı. Yeni iş ilanları duyuruldu. Çalışmak isteyenler tek butonla hemen görüşmeye çağırılıyor. İŞKUR güncel iş ilanlarını yayınlamaya devam ediyor. Her gün yüzbinlerce kişi İŞKUR üzerinden ilanlara başvuru yaparak iş buluyor. Başvuru şartlarını taşıyanlar temizlik personeli, güvenlik görevlisi, büro personeli, beden işçisi ve daha bir çok meslekte iş başvurusu yapabiliyor. Son olarak da TÜRASAŞ İŞKUR üzerinden KPSS şartsız işçi alımı yapağını duyurdu. Toplamda 40 sürekli işçi alınacak. TCDD de 75 istasyon operasyon işçisi alımı yapacak. İşte 13 Ocak 2022 İŞKUR güncel, yeni personel alımı ilanlarının tümü...
13 Ocak İŞKUR iş ilanları haberimizde! KPSS şartsız personel işçi alımları başladı. Şartlar belli oldu en az ilkokul mezunu olma şartı aranıyor. TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü ve TÜRASAŞ'tan işçi alım ilanı yayınlandı. TCCDD'nin başvuruları 17.01.2022 tarihinde, TÜRASAŞ'ın ise 14 Ocak 2022 tarihinde bitecek. Başvuru şartları tek tek açıklandı. Bunların yanı sıra temizlik personeli, güvenlik görevlisi gibi işlerde çalışmak isteyenler için de pek çok güncel iş ilanı bulunuyor. İşte yepyeni iŞKUR iş ilanları listesi...
TÜRASAŞ İŞ İLANI
Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi (TÜRASAŞ) genel müdürlük bünyesinde istidam etmek üzere 40 sürekli işçi alınacak. Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacak. En az lise mezunu olma şartı aranırken KPSS puan şartı ise aranmıyor. Sürekli işçi alımı başvuruları 10 Ocak 2022 tarihi itibari ile başlayıp 14 Ocak 2022 tarihinde sonra erecek.
İŞKUR ÜZERİNDEN NASIL BAŞVURU YAPILIR?
TÜRASAŞ başvuruları İŞKUR internet sitesi üzerinden online olarak gerçekleştirilecek.
Başvuru için öncelikle esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresine girin. Akabinde açıklan sayfada arama bölümüne "TÜRKİYE RAYLI SİSTEM ARAÇLARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ" yazın ve ara ikonuna tıklayın. Karşınıza alım yapılacak kadrolar çıkacak. Başvuruda bulunmak istediğiniz kadrıya ilişkin ilan tıklayın ve başvur seçeneğine gidin.
Daha öncesinde İŞKUR üyeliğiniz varsa kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak başvuru işlemini kolayca tamamlayabilirsiniz. Lakin daha öncesinde üye giriş işlemi yapmadı iseniz önce üye olmanız, kişisel bilgilerini doldurmanız ve sisteme kaydetmeniz gerekiyor veya E- Devlet şifresi ve TC kimlik no ile giriş yapmanız gerekiyor.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
2. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul edilmeyecektir,
3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,
4. İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 25 yaşını aşmamış olmak,
5. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),