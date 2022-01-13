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Haberler Ekonomi Emekli maaşı arttı kuruşu kuruşuna hesaplandı! Emekliye en az 1.150 TL zam: İşte kalem kalem yeni ödemeler

Emekli maaşı arttı kuruşu kuruşuna hesaplandı! Emekliye en az 1.150 TL zam: İşte kalem kalem yeni ödemeler

Emekli maaşı arttı kuruşu kuruşuna hesaplandı...Ocak zamlarıyla birlikte 3600 ek göstergenin memurlara sağlayacağı avantaj da arttı. Emekli aylıkları öğretmen, polis ve din görevlilerinde en az bin 150, hemşirelerde bin 304 lira artacak.

13.01.2022 06:57 - Son Güncelleme: 13.01.2022 06:57
Emekli maaşı arttı kuruşu kuruşuna hesaplandı! Emekliye en az 1.150 TL zam: İşte kalem kalem yeni ödemeler

Ocak ayında memur ve memur emeklilerinin maaşları yüzde 30.95 artarken, gözler ikinci artış için 3600 ek gösterge düzenlemesine çevrildi.

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Emekli maaşı arttı kuruşu kuruşuna hesaplandı! Emekliye en az 1.150 TL zam: İşte kalem kalem yeni ödemeler

Yasa taslağı hazırlıklarının yılın ilk yarısında tamamlanması planlanırken, yeni maaş zamlarıyla birlikte 3600 ek göstergenin öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerine sağlayacağı avantaj da arttı.

Emekli maaşı arttı kuruşu kuruşuna hesaplandı! Emekliye en az 1.150 TL zam: İşte kalem kalem yeni ödemeler

ZAM İLE NE OLDU?

Emekli maaşı arttı kuruşu kuruşuna hesaplandı! Emekliye en az 1.150 TL zam: İşte kalem kalem yeni ödemeler

4 yıllık üniversite mezunu öğretmen ve polisler ile 4 yıllık dini yükseköğrenim mezunu imam–hatipler 3000 ek göstergeye tabi.

Emekli maaşı arttı kuruşu kuruşuna hesaplandı! Emekliye en az 1.150 TL zam: İşte kalem kalem yeni ödemeler

Hemşireler ise 2200 ek göstergeye tabi bulunuyor.

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