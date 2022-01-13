Emekli maaşı arttı kuruşu kuruşuna hesaplandı! Emekliye en az 1.150 TL zam: İşte kalem kalem yeni ödemeler
Emekli maaşı arttı kuruşu kuruşuna hesaplandı...Ocak zamlarıyla birlikte 3600 ek göstergenin memurlara sağlayacağı avantaj da arttı. Emekli aylıkları öğretmen, polis ve din görevlilerinde en az bin 150, hemşirelerde bin 304 lira artacak.
13.01.2022 06:57
- Son Güncelleme: 13.01.2022 06:57
Ocak ayında memur ve memur emeklilerinin maaşları yüzde 30.95 artarken, gözler ikinci artış için 3600 ek gösterge düzenlemesine çevrildi.