ÖTV indirimi sonrası fiyatları çakıldı! Toyota Corolla, Fiat Egea, Volkswagen Polo, Renault Clio, Hyundai İ20...

Sıfır otomobil alacakları sevindiren haber geldi. Otomobil alımında uygulanacak matrah limitlerinin değiştirilmesine yönelik Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki yeni ÖTV düzenlemesinden sonra hangi modelde ne kadar indirim bekleniyor? Motor silindir hacmi 1600 santimetre küpü geçmeyenler için; ÖTV matrahı 120 bin TL'yi aşmayanlar yüzde 45'lik, ÖTV matrahı 120 bin ile 150 bin TL arasında olanlar yüzde 50'lik, ÖTV matrahı 150 bin ile 175 bin TL arasında olanlar yüzde 60'lık, ÖTV matrahı 175 bin ile 200 bin TL arasında olanlar yüzde 70'lik ve ÖTV matrahı 200 bin TL'nin üstünde olanlar ise yüzde 80'lik vergi diliminde değerlendirilerecek. Peki yeni ÖTV düzenlemesinden sonra hangi modelde ne kadar indirim geliyor? İşte Toyota Corolla, Fiat Egea, Volkswagen Polo, Renault Clio, Hyundai İ20, Opel Corsa ve KIA Rio yeni fiyatları kaç para?