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Haberler Ekonomi ÖTV indirimi sonrası fiyatları çakıldı! Toyota Corolla, Fiat Egea, Volkswagen Polo, Renault Clio, Hyundai İ20...

ÖTV indirimi sonrası fiyatları çakıldı! Toyota Corolla, Fiat Egea, Volkswagen Polo, Renault Clio, Hyundai İ20...

2022 yılında sıfır araç alımında uygulanacak matrah limitleri değiştirildi. 1600 silindire kadar olan araçlarda vergi dilimi 3'ten 5'e çıkarıldı. Yeni ÖTV düzenlemesi ile birtakım sıfır araçlara indirim geldi. ÖTV matrahı kararına göre; motor silindir hacmi 1600 santimetre küpü geçmeyenler amacıyla yüzde 45, yüzde 50, yüzde 80 şeklinde üç değişik dilimde yapılan ÖTV civarlarına yüzde 60, yüzde 70 dilimlik oranlar eklendi. Peki yeni ÖTV düzenlemesinden sonra hangi modelde ne kadar indirim geliyor? İşte Toyota Corolla, Fiat Egea, Volkswagen Polo, Renault Clio, Hyundai İ20, Opel Corsa ve KIA Rio yeni fiyatları kaç para?

takvim.com.tr
13.01.2022 16:31 - Son Güncelleme: 13.01.2022 16:32
ÖTV indirimi sonrası fiyatları çakıldı! Toyota Corolla, Fiat Egea, Volkswagen Polo, Renault Clio, Hyundai İ20, Opel Corsa ve KIA Rio yeni fiyatları kaç para?

Sıfır otomobil alacakları sevindiren haber geldi. Otomobil alımında uygulanacak matrah limitlerinin değiştirilmesine yönelik Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki yeni ÖTV düzenlemesinden sonra hangi modelde ne kadar indirim bekleniyor? Motor silindir hacmi 1600 santimetre küpü geçmeyenler için; ÖTV matrahı 120 bin TL'yi aşmayanlar yüzde 45'lik, ÖTV matrahı 120 bin ile 150 bin TL arasında olanlar yüzde 50'lik, ÖTV matrahı 150 bin ile 175 bin TL arasında olanlar yüzde 60'lık, ÖTV matrahı 175 bin ile 200 bin TL arasında olanlar yüzde 70'lik ve ÖTV matrahı 200 bin TL'nin üstünde olanlar ise yüzde 80'lik vergi diliminde değerlendirilerecek. Peki yeni ÖTV düzenlemesinden sonra hangi modelde ne kadar indirim geliyor? İşte Toyota Corolla, Fiat Egea, Volkswagen Polo, Renault Clio, Hyundai İ20, Opel Corsa ve KIA Rio yeni fiyatları kaç para?

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ÖTV indirimi sonrası fiyatları çakıldı! Toyota Corolla, Fiat Egea, Volkswagen Polo, Renault Clio, Hyundai İ20, Opel Corsa ve KIA Rio yeni fiyatları kaç para?

Motor hacmi 1600 silindiri geçen, 2000 silindiri geçmeyen otomobillerde ise ÖTV matrahı 130 bin TL'yi aşmayanlar yüzde 45 vergi diliminde olacak.

ÖTV indirimi sonrası fiyatları çakıldı! Toyota Corolla, Fiat Egea, Volkswagen Polo, Renault Clio, Hyundai İ20, Opel Corsa ve KIA Rio yeni fiyatları kaç para?

ÖTV matrahı 130 bin TL'yi aşıp, 210 bin TL'yi aşmayanlar ise yüzde 50'lik vergi diliminde yer alacak. Matrahı 210 bini aşan araçlarda ise ÖTV oranı yüzde 80 olarak uygulanacak. ÖTV düzenlemesinden sonra hangi modelde ne kadar indirim bekleniyor?

ÖTV indirimi sonrası fiyatları çakıldı! Toyota Corolla, Fiat Egea, Volkswagen Polo, Renault Clio, Hyundai İ20, Opel Corsa ve KIA Rio yeni fiyatları kaç para?

Toyota Corolla 1.5 Vision

Mevcut fiyat: 404.250

Olası yeni fiyat: 381.903

ÖTV indirimi sonrası fiyatları çakıldı! Toyota Corolla, Fiat Egea, Volkswagen Polo, Renault Clio, Hyundai İ20, Opel Corsa ve KIA Rio yeni fiyatları kaç para?

Toyota Corolla 1.5 Vision Multidrive S

Mevcut fiyat: 421.750

Olası yeni fiyat: 398.431

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