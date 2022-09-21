13 bin TL’ye yükseliyor! ’3 sene maaşım sizden’ sözü veren emekliye ek nakit! Promosyon ZAMMI bol keseden! Yapı kredi, HSBC, Kuveyt Türk, ING...

Milyonlarca emekli vatandaş en çok promosyon veren bankaları araştırıyor. Bankaların 2022 emekli promosyon miktarları artıyor ve başvuru şartlarının neler olduğu da merak ediliyor. 2022 yılı emekli promosyonlarından yararlanmak için bankaların başvuru şartları ve miktarlarını haberimizden öğrenebilirsiniz. Promosyon ödemeleri 10 bin TL'ye yüksedi ve önümüzdeki günlerde bu ödemelerin artması bekleniyor. Peki, en yüksek promosyon hangi bankada? İşte detaylar!