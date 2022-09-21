13 bin TL'ye yükseliyor! '3 sene maaşım sizden' sözü veren emekliye ek nakit! Promosyon ZAMMI bol keseden! Yapı kredi, HSBC, Kuveyt Türk, ING...
Emekli vatandaşlar maaşlarını alacakları bankaları belirlerken ödenen promosyon miktarlarına dikkat ediyor ve en yüksek olanı tercih etmek istiyor. Bankalara göre bu miktarlar değişmekle birlikte farklı tutarlarda emekli promosyon ödemeleri yapılıyor ve şartlar da farklılaşabiliyor. En önemli şart üç yıl boyunca banka değişikliği yapmamak. Kimliğiyle bankaya giden milyonlarca emekli bu haktan yararlanabiliyor. Bankaların 2022 emekli promosyon miktarları haberimizde yer alıyor. İşte en yüksek promosyon ödemesi veren bankalar...
Milyonlarca emekli vatandaş en çok promosyon veren bankaları araştırıyor. Bankaların 2022 emekli promosyon miktarları artıyor ve başvuru şartlarının neler olduğu da merak ediliyor. 2022 yılı emekli promosyonlarından yararlanmak için bankaların başvuru şartları ve miktarlarını haberimizden öğrenebilirsiniz. Promosyon ödemeleri 10 bin TL'ye yüksedi ve önümüzdeki günlerde bu ödemelerin artması bekleniyor. Peki, en yüksek promosyon hangi bankada? İşte detaylar!
EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ 10 BİN TL'YE DAYANDI!
Müşterilerini rakiplere kaptırmak istemeyen bankalar, emekli maaşı taşıma işlemi sonrası emeklilere 8 bin TL üzeri ödemeler içeren kampanyalara imza attı. Böylece emekli promosyonu ödemeleri, ek ödemelerle 10 bin TL'ye kadar ulaştı.
Üç yıl boyunca bankada kalma sözü veren ve bankayı tanıdıklarına tavsiye eden emekli vatandaşlar, yaklaşık 10 bin TL emekli promosyonu ödemesi alabilecek.
EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ KATLANDI!
Müşteri kazanmak için kıyasıya yarışan bankaların emekli promosyon kampanyaları için başvurular, Eylül ayının sonuna kadar devam edecek.
Bu kapsamda en yüksek promosyon veren bankaları merak eden milyonlarca emekli, sorgulama işlemlerine başladı. İşte güncel rakamlar...
EMEKLİ PROMOSYON BAŞVURU SÜRELERİ UZATILDI!
Denizbank, Vakıf Bank, İş Bankası, Akbank, ING, Ziraat Bankası, Yapı Kredi, Akbank, TEB, Garanti BBVA emekli promosyon kampanyalarını güncelledi. Böylece emekli maaş promosyonu kampanyaları için son başvuru tarihi 30 Eylül 2022 olarak belirlendi.