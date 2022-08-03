1,2,3, çocuklu annelere 4 müjde! Hesaplara 16.105 TL'ye kadar para yatırıldı! Henüz almayanlar posta yolu ile başvuru yapsın! İŞKUR maaşa göre ödenek hesabı!

Çalışan ve çalışmayan annelere destek ödemeleri 2022 yılında da devam ediyor. Gelen zamla birlikte ödemeler de arttı. Buna göre devlet 16.105 TL'ye kadar destek veriyor. Henüz hiç destek ödemesi almayanlar da başvuru detaylarını merak ediyor. Tek yapmanız gereken bizzat ya da posta yolu ile başvuru yapmak. İşte İş göremezlik ödeneği, süt parası, doğum yardımı, yarı zamanlı çalışma ödeneği alma şartları...