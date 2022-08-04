Emekliye 7.650 TL'nin üzerinde ödeme! SSK, Bağkur'lunun 'Tamam' dediği an hesabına düşüyor! Kesenin ağzı açıldı! Maaş yatmadan 2 gün önce...

Bankalar promosyon kampanyalarını güncelledi. Ağustos ayına girdiğimiz şu günlerde kamu ve özel bankalar da harekete geçti. Emekli müşteri kazanmak isteyen Denizbank, ING, Akbank, TEB, Halkbank, Garanti, Ziraat, Vakıfbank, İş Bankası yeni kampanyalarını duyurdu. Bankalar arasında en çok promosyon veren banka da belli oldu. Buna göre emeklilere en yüksek promosyon ödemesi 7 bin 500 lirayla GARANTİ BBVA oldu. Garanti Bankası maaşa göre 4.850, 6.000, 7.250 lira nakit promosyon ödemesi yapıyor. Ayrıca 'yakınını getir' kampanyasıyla maaşını taşımaya davet edilen her bir emekli yakını için 250 lira ilave ödeme gerçekleştiriyor. İşte tüm bankarın 2022 Ağustos emekli promosyon kampanyaları...