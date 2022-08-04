Emekliye 7.650 TL'nin üzerinde ödeme! SSK, Bağkur'lunun 'Tamam' dediği an hesabına düşüyor! Kesenin ağzı açıldı! Maaş yatmadan 2 gün önce...
Kesenin ağzı açıldı! Emekliye 7.650 TL'nin üzerinde ödeme! SSK, Bağkur'lunun 'Tamam' dediği an hesabına düşüyor! Maaş yatmadan 2 gün önce de faizsiz para çekme fırsatı sunuluyor. Promosyonda bir yeni rekor daha kırıldı. Emekliler duyunca çok şaşıracak. 2022 Temmuz ayında zamlı maaşlarını ceplerine koymaya başlayan emekliler, ek olarak da bankaların promosyonları ile ceplerini dolduruyor. En yüksek promosyon ödeyen banka en çok emekli çeken banka oluyor. Ağustos ayında kampanyalarını güncelleyen bankalar emekliye 7.750 TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor. İşte detaylar...
Bankalar promosyon kampanyalarını güncelledi. Ağustos ayına girdiğimiz şu günlerde kamu ve özel bankalar da harekete geçti. Emekli müşteri kazanmak isteyen Denizbank, ING, Akbank, TEB, Halkbank, Garanti, Ziraat, Vakıfbank, İş Bankası yeni kampanyalarını duyurdu. Bankalar arasında en çok promosyon veren banka da belli oldu. Buna göre emeklilere en yüksek promosyon ödemesi 7 bin 500 lirayla GARANTİ BBVA oldu. Garanti Bankası maaşa göre 4.850, 6.000, 7.250 lira nakit promosyon ödemesi yapıyor. Ayrıca 'yakınını getir' kampanyasıyla maaşını taşımaya davet edilen her bir emekli yakını için 250 lira ilave ödeme gerçekleştiriyor. İşte tüm bankarın 2022 Ağustos emekli promosyon kampanyaları...
Maaşa göre değişen tutarlar ile promosyon ödemesi gerçekleştiren bankalar, en yüksek 7 bin 750 TL promosyon ödemesi yapmaya başladı. İşte banka banka emekli promosyon kampanyaları...
AKBANK
Emekli maaşını 31 Ağustos'a kadar taşıyanlardan aylık net geliri 1.500 liraya kadar olanlara 4.650, 1.500-2.500 lira arasında olanlara 5.800, 2.500 lira ve üzerinde olanlara ise 7.000 lira promosyon ödüyor. Ayrıca en az 2 otomatik fatura talimatı verene 250 lira, kredi kartı alarak bin 250 lira ve üzeri harcama yapanlara 250 lira chip-para ödüyor. Maaş yatmadan 2 gün önce faizsiz para çekme fırsatı sunuyor. Şubelerde öncelikli hizmet, tüm bankaların ATM'lerinden ayda 2 kere ücretsiz para çekme, ücretsiz havale-EFT, kefilsiz kredi ve indirimli faiz oranları gibi avantajlar da var.